LAC-MÉGANTIC, QC, le 24 mars 2022 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a fait aujourd'hui la déclaration suivante au sujet du projet de la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic :

« Notre gouvernement soutiendra toujours les communautés de Lac-Mégantic et des environs, sera à l'écoute des citoyens et continuera de les tenir informés sur les prochaines étapes de la réalisation du projet de la voie de contournement de Lac-Mégantic.

« Les négociations de gré à gré avec les propriétaires de parcelles de terrains qui sont nécessaires à la construction de la future voie de contournement ferroviaire sont en cours. Depuis la mi-février, tous les propriétaires touchés ont reçu une offre d'achat.

« À la demande des communautés de Lac-Mégantic, de Nantes et de Frontenac, nous avons accordé une prolongation de trois mois supplémentaires pour la période de négociations avec tous les propriétaires touchés. À cet effet, les propriétaires auront jusqu'au 12 août 2022 pour négocier avec Services publics et Approvisionnement Canada, peu importe le moment où ils ont reçu leur offre d'achat.

« Cette extension de trois mois permettra aux propriétaires touchés d'avoir plus de temps pour bien analyser leur offre d'achat, d'avoir recours à des services d'experts, et d'obtenir des rapports en lien avec l'évaluation et la vente de leur propriété, si nécessaire, tout en favorisant des échanges constructifs dans le cadre des négociations.

« Nous avons promis de terminer la voie de contournement le plus rapidement possible, mais cela doit être fait dans le respect de la communauté. À la demande de la communauté, nous avons accordé cette extension. Cela repoussera la fin de la construction de la voie de contournement au-delà de 2023 étant donné les saisons de construction au Québec.

« Depuis les dernières semaines, des représentants de Transports Canada et Services publics et Approvisionnement Canada sont présents à Lac-Mégantic pour rencontrer et répondre aux questions des propriétaires et de la population. Les citoyens qui désirent les rencontrer sont invités à prendre rendez-vous. Je tiens à réitérer que nous sommes là pour vous, et pour vous accompagner dans le processus.

« Le respect des communautés de Lac-Mégantic et des environs est au cœur des priorités de notre gouvernement. Nous demeurons à l'écoute de leurs besoins, et nous continuerons de travailler avec tous nos partenaires pour mener à bien le projet. »

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Laurel Lennox, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Omar Alghabra, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected], 343-549-7892; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, [email protected], 613-993-0055