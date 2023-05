TORONTO, le 4 mai 2023 /CNW/ - PricewaterhouseCoopers Inc. (« PwC »), à titre de liquidateur (le « Liquidateur ») nommé par la Cour des activités exercées au Canada par la Banque Silicon Valley (« SVB Canada »), a annoncé le lancement d'un processus de vente et d'appel d'offres en vue de solliciter des offres d'achat visant une partie ou la totalité des actifs des affaires et des activités de SVB Canada comme entreprise en exploitation ou autrement.

SVB Canada était une banque étrangère autorisée en vertu de la Loi sur les banques. Les activités de SVB Canada étaient surtout axées sur les prêts à des entreprises.

Pour obtenir des informations détaillées sur SVB Canada et ses actifs, affaires et activités, les parties intéressées doivent signer une entente de confidentialité. La date limite de dépôt des déclarations d'intérêt non contraignantes est fixée au 29 mai 2023, à 17 h (HE).

Pour obtenir plus de renseignements sur le processus de vente et d'appel d'offres :

Consultez le site Web du Liquidateur à l'adresse www.pwc.com/ca/svb ou communiquez directement avec le Liquidateur à l'adresse [email protected] .

Renseignements: Chiara Battaglia, 514 833 3337, [email protected]