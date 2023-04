CALGARY, AB, le 18 avril 2023 /CNW/ - Le Groupe WestJet a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant l'annonce par l'Association des pilotes de ligne (ALPA) des résultats du vote d'autorisation de grève accordée aux pilotes de WestJet.

« Un vote d'autorisation de grève est une étape courante pour les syndicats dans le contexte du processus global de négociation collective et ne signifie pas qu'une grève aura lieu, a déclaré Diederik Pen, chef de l'exploitation du Groupe WestJet. Nous demeurons fermement déterminés à conclure un accord concurrentiel au sein de l'industrie canadienne du transport aérien et à assurer un avenir durable à long terme afin que nous puissions continuer d'offrir un service aérien essentiel à des millions de Canadiens, tout en fournissant des emplois à des milliers de personnes au sein du Groupe WestJet. »

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 27 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 110 destinations dans 24 pays.

