Déclaration du gouvernement du Canada au sujet du rapport final du Conseil consultatif sur la mise en œuvre d'un régime d'assurance-médicaments national

OTTAWA, le 12 juin 2019 /CNW/ - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé déposera aujourd'hui le rapport final du Conseil consultatif sur la mise en œuvre d'un régime d'assurance-médicaments national devant le Parlement. Elle a fait la déclaration suivante :

« Notre gouvernement est heureux d'avoir reçu le rapport final du Conseil consultatif sur la mise en œuvre d'un régime d'assurance-médicaments national. Nous tenons à remercier le Dr Eric Hoskins et chacun des membres du Conseil de leur dévouement, de leur enthousiasme et de leur leadership à l'égard de ce dossier complexe. Nous désirons également souligner la contribution importante des Canadiens qui ont pris le temps de donner leur avis au Conseil et de participer aux discussions qu'il a tenues au cours de la dernière année. Parmi eux figurent des patients, les gouvernements provinciaux et territoriaux, des dirigeants et des personnes autochtones, des professionnels de la santé, des organisations d'intervenants et des universitaires.

Les Canadiens font face à des coûts les plus élevés au monde pour des médicaments d'ordonnance. Cela impacte l'accès des Canadiens à des médicaments importants ainsi que la viabilité du système des soins de la santé au Canada. C'est pour cette raison que nous avons annoncé dans le budget 2018 la création du Conseil, afin qu'il puisse formuler des recommandations quant à la meilleure façon de procéder pour élaborer un régime d'assurance-médicaments national.

Au cours des mois à venir, nous examinerons attentivement ce rapport et les recommandations qui y sont faites. Nous entendons poursuivre notre collaboration étroite avec les provinces, les territoires, nos partenaires et les intervenants afin de décider des prochaines étapes. De plus, nous continuerons d'entreprendre d'autres initiatives importantes, dont celles qui ont été annoncées dans le budget de 2019, afin d'améliorer l'accès aux médicaments d'ordonnance et de rendre les médicaments plus abordables pour tous les Canadiens

Le gouvernement fédéral a la ferme volonté de mettre en place un régime d'assurance‑médicaments national que pourront se permettre les Canadiens et leur famille, les employeurs et les gouvernements. Nous savons que la mosaïque d'assurance-médicaments existante est inefficace et entraîne des conséquences négatives pour la santé de certains et des coûts élevés pour nous tous. Nous devons améliorer les choses. Les Canadiens ne devaient jamais avoir à choisir entre acheter des médicaments d'ordonnance et mettre du pain sur la table. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé, C.P., députée

