Un coup de chapeau aux enfants et aux adolescents partout au Canada!

OTTAWA, ON, le 20 juin 2021 /CNW/ - J'aimerais dédier la déclaration de ce dimanche à un groupe spécial qui a fait preuve de beaucoup de force et de courage pendant une période très difficile : les enfants et les adolescents partout au Canada, et les adultes qui s'occupent d'eux.

Merci (Groupe CNW/Agence de la santé publique du Canada)

Je sais que ça n'a pas été facile pour les enfants et les ados pendant la pandémie. La limitation des visites « en vrai » avec les amis et les membres de la famille hors de la maison, comme l'adaptation à l'école virtuelle ou à des salles de classe très différentes, sont autant de défis à relever, surtout quand cela dure. La vie pendant la pandémie a été difficile également pour de nombreuses familles dans leur ensemble. Les parents, les aidants et les autres membres de la famille font eux aussi face à des défis, et, souvent, les enfants le ressentent.

Mais dans tout cela, j'ai été émerveillée par la résilience dont les enfants et les adolescents ont fait preuve, et par leur volonté de contribuer à réduire la propagation de la COVID-19. Ils trouvent de nouveaux moyens de rester en contact avec leurs amis, et je vois beaucoup de masques amusants ainsi que des enfants et des ados qui gardent prudemment leurs distances quand ils sont à l'extérieur.

J'ai également été impressionnée par l'intérêt manifesté par les enfants et les adolescents, et par leur désir d'en savoir plus et de comprendre la COVID-19. Il y a eu des projets scientifiques et des modèles de coronavirus très innovants cette année! La curiosité scientifique est une chose merveilleuse qui aide les enfants à découvrir le monde qui les entoure.

Aujourd'hui, je demande donc aux adultes d'exprimer ma reconnaissance aux enfants et aux adolescents autour d'eux. Je vous encourage également à continuer de stimuler leur curiosité à propos de la COVID-19 et de ses répercussions pour eux-mêmes, les personnes de leur entourage et la collectivité dans son ensemble.

Aider les enfants et les adolescents à comprendre l'état de la pandémie

La campagne de vaccination du Canada avance bien, et nous sommes en bonne voie pour offrir un vaccin à tous les Canadiens admissibles cet été. Si vous avez besoin d'aide pour répondre aux questions que posent les enfants et les ados autour de vous, vous pouvez vous adresser à votre médecin, à un autre professionnel de la santé en qui vous avez confiance ou au service de santé publique de votre région, ou consulter des sources en ligne comme Canada.ca/Vaccins et KidsHealthFirst.ca pour obtenir des renseignements crédibles et fiables. C'est une excellente façon pour les parents et les enfants d'approfondir leurs connaissances ensemble. Si vos enfants ou vos ados peuvent se faire vacciner, mais que cette perspective les inquiète, le système CARD (Confort, Aide, Relaxation, Distraction) propose des stratégies pour les aider à faire face à la vaccination.

J'imagine aussi que beaucoup d'enfants et d'adolescents ont très envie de savoir comment sera l'été. Où que vous viviez au Canada, la bonne nouvelle, c'est que les enfants et les ados peuvent toujours sortir cet été. Faire du vélo ou des pique-niques, se rafraîchir dans une piscine, dans un lac ou sous un asperseur, ou même faire preuve de créativité en déplaçant à l'extérieur certains jeux d'intérieur, sont autant d'activités amusantes que les enfants, les ados et les adultes peuvent pratiquer et qui réduisent les risques liés à la COVID-19.

Selon l'endroit où vous vivez, si le nombre de cas est en baisse et que plus de personnes sont vaccinées dans votre région, les mesures de santé publique pourraient être adaptées localement. Cela signifie que les enfants et les ados pourront voir quelques amis de plus et pratiquer des activités comme le basketball ou le soccer. Dans certaines régions, des camps d'été pourront peut-être aussi avoir lieu. De nombreuses provinces ont donné des directives pour la tenue et le déroulement de ces activités en toute sécurité. L'Agence de la santé publique du Canada a également publié récemment des directives fédérales à l'intention des personnes qui organisent des activités estivales pour les enfants et les jeunes.

Tous -- enfants, adolescents et adultes -- nous avons hâte de sortir et de profiter de l'été. Nous avons fait des progrès incroyables dans la réduction des taux d'infection par la COVID-19. Toutefois, les prochaines étapes dépendent de chacun d'entre nous. Si tout le monde continue à faire son possible et à appliquer les mesures de santé publique pendant que la couverture vaccinale s'étend, nous pourrons limiter la propagation de la COVID-19. Plus nous sommes prudents maintenant, plus la probabilité est grande que nous pourrons faire plus de choses à la fin de l'été.

Alors bon été à tout le monde! Soyez prudents et amusez-vous bien dehors! Et pour terminer, j'aimerais féliciter chaleureusement toutes les diplômées et tous les diplômés de 2021! Je me rends compte que cette année n'est pas comme les autres, mais j'espère que les diplômés trouveront quand même une façon spéciale de marquer cette étape importante.

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]