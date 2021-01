En tant qu'administratrice en chef de la santé publique du Canada, l'une de mes grandes priorités est de faire en sorte que les Canadiennes et les Canadiens disposent d'information pertinente, précise et basée sur des données probantes afin de leur permettre de prendre des décisions éclairées en ce qui a trait à leur santé. J'explore en détail, dans mes déclarations du dimanche, des sujets importants liés à la COVID-19 afin de fournir du contexte et de renseigner les Canadiens et les Canadiennes sur les enjeux auxquels nous faisons face.

Je tiens en premier lieu à personnellement souligner le rôle des travailleurs en santé de première ligne au Canada - médecins, infirmiers et infirmières, professionnels de la santé publique et communautaire, travailleurs en soins hospitaliers et de longue durée et travailleurs paramédicaux - qui œuvrent sans relâche depuis des mois pour protéger la population canadienne. La pandémie de COVID-19 met en évidence leur résilience et leur dévouement sans pareil face à l'adversité.

La pandémie met les travailleurs en santé de première ligne dans une situation extrêmement difficile et stressante. Ils ont dû s'adapter à des circonstances inédites et à des protocoles en constante évolution. Bon nombre d'entre eux ont dû gérer des conflits entre leur obligation de diligence et leur capacité de fournir des services essentiels. Le stress quotidien associé à leur travail, aux longues heures et aux décisions difficiles, voire impossibles, qu'ils doivent prendre les expose aux dangers de la détresse psychologique, de l'épuisement professionnel et des préjudices moraux.

De plus, les travailleurs en santé de première ligne subissent les répercussions de la pandémie dans leur vie personnelle. Ils doivent assumer de multiples rôles pour prendre soin de leurs proches, à domicile et ailleurs, et pour fournir au travail des soins intensifs aux personnes dans le besoin. Ils connaissent aussi d'autres facteurs de stress, notamment la peur de contracter eux-mêmes la COVID-19 et d'infecter leurs familles. Ces travailleurs subissent donc d'énormes pressions personnelles, organisationnelles ou sociales : être surhumains, ne pas faire preuve de vulnérabilité, de fatigue ou de faiblesse. Ces pressions peuvent les empêcher de rechercher les soins, les traitements et le soutien dont ils ont eux-mêmes besoin pour protéger leur santé mentale.

De nombreux collègues, amis et personnes aux quatre coins du pays m'ont parlé de leurs travaux quotidiens en première ligne et ont décrit le stress, les sacrifices et les coûts incroyables de la dernière année pour eux et pour leur famille. Je remercie sincèrement tous les travailleurs en santé de première ligne du pays. Compte tenu de la situation actuelle de la pandémie, ils méritent notre appui et notre gratitude. Nous avons tous un rôle important à jouer pour les aider à préserver et à améliorer leur santé mentale et leur bien-être. Voici comment nous pouvons les aider.

À titre de dirigeants

Je demande aux dirigeants du système de la santé de faire un effort particulier pour reconnaître les incidences sérieuses de la pandémie de COVID-19 sur la santé mentale de votre personnel. Plus que jamais, j'encourage les dirigeants à être bien présents pour votre personnel et à vous assurer que leur milieu de travail est sécuritaire et positif, en maintenant des lignes de communication ouvertes. Les dirigeants peuvent faire preuve de bienveillance et d'empathie en prenant le temps d'indiquer aux employés qu'il est normal d'être émotionnellement vulnérable et de leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls, surtout lorsqu'ils doivent chaque jour prendre des décisions difficiles. Lorsque les employés connaissent des périodes difficiles (ce qui est normal), il faut les encourager à demander de l'aider et les aider à obtenir le soutien dont ils ont besoin.

De plus, les dirigeants doivent aussi prendre soin d'eux-mêmes, de manière à donner l'exemple. Assurez-vous d'avoir un système de soutien personnel pour refaire le plein lorsque c'est nécessaire. Au fur et à mesure que mon propre rôle est devenu plus exigeant, je me suis tournée vers mon réseau de parents, d'amis et de collègues pour obtenir du soutien ou, tout simplement, pour rétablir mon équilibre lors d'une journée difficile. Leur appui m'est essentiel.

Les dirigeants en milieux de santé et de première ligne ont accès à diverses ressources utiles, par exemple, le Guide sur les préjudices moraux chez les travailleurs de la santé durant la pandémie de COVID-19. Je vous encourage fortement à utiliser ces ressources.

À titre d'amis et de collègues

Je demande aux amis et aux collègues des travailleurs de première ligne de prendre régulièrement de nouvelles de ceux-ci. Demandez-leur comment ça va et ce que vous pouvez faire pour les aider. Écoutez-les attentivement afin de reconnaître s'ils vivent un moment difficile ou s'ils ont besoin d'un appui supplémentaire. Encouragez-les à prendre une pause lorsque c'est possible, afin de se détendre et de reprendre leur souffle. Vous démontrez ainsi à vos amis et à vos collègues que leur bien-être vous tient à cœur. Si quelqu'un a besoin d'aide, veuillez les aider à trouver les ressources dont ils ont besoin.

À titre de travailler de première ligne

Je dis maintenant ceci aux travailleurs de première ligne : pendant que vous prenez soin des autres, n'oubliez pas de prendre aussi soin de vous-même et de votre bien-être mental et émotionnel. Vous n'êtes pas seuls. Une bonne manière de protéger votre santé mentale est de parler de vos sentiments et de votre bien-être émotionnel avec vos collègues, votre famille et vos amis. Si de fortes émotions négatives se prolongent ou nuisent à vos activités quotidiennes, il faut demander de l'aide. Assurez-vous d'obtenir immédiatement le soutien dont vous avez besoin.

Le site Espace mieux-être Canada offre en tout temps des ressources gratuites, comme des formulaires d'auto-évaluation ou des séances confidentielles avec des travailleurs sociaux, des psychologues ou d'autres professionnels. Les services sont offerts dans les deux langues officielles; grâce aux services d'interprétation, les séances de consultation téléphonique sont disponibles dans 200 langues et dialectes. Les travailleurs de première ligne peuvent accéder aux services d'Espace mieux-être Canada en envoyant par texto le mot PREMIERELIGNE au 741741.

À titre de citoyen du Canada

Ce que nous, les Canadiens et Canadiennes, pouvons faire de plus important pour appuyer la santé mentale et le bien-être émotionnel des travailleurs en santé de première ligne, c'est de réduire leur charge de travail. Nous pouvons réduire le fardeau de la COVID-19 sur notre système de santé en suivant les conseils en matière de santé publique. Nous protégeons ainsi non seulement nos proches et nous-mêmes, mais aussi tous ceux qui travaillent sans relâche pour protéger notre santé. Chaque mesure que prenons est un pas dans la bonne direction : suivre les directives de santé publique, rester à la maison lorsque c'est nécessaire, s'isoler si on présente des symptômes de la COVID-19, porter un masque facial, pratiquer l'éloignement physique, se laver les mains souvent, éviter les voyages non essentiels. Ces actes démontrent notre gratitude et notre appui pour ceux et celles qui travaillent avec acharnement chaque jour pour nous protéger et nous soigner.

