OTTAWA, ON, le 26 juill. 2023 /CNW/ - Le Comité paralympique canadien a fait la déclaration suivante au sujet de la nomination de Carla Qualtrough à titre de ministre des Sports et de l'Activité physique, mercredi.

Ancienne présidente du Comité paralympique canadien, paralympienne et membre du Temple de la renommée paralympique canadien, Mme Qualtrough est une défenseure de longue date du sport pour les personnes ayant un handicap.

Déclaration de Marc-André Fabien, président, Comité paralympique canadien :

« Le Comité paralympique canadien adresse ses plus vives félicitations à Carla Qualtrough pour son nouveau rôle de ministre des Sports et de l'Activité physique. La ministre Qualtrough est une paralympienne décorée et accomplie, qui a grandement contribué à la croissance du parasport sur la scène nationale et internationale pendant plus de trois décennies.

Le sport, que ce soit au niveau récréatif ou élite, est un instrument puissant permettant de créer des changements significatifs et de façonner une nation inclusive où chaque personne se sent bienvenue, valorisée et en sécurité. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne le parasport. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec la ministre Qualtrough pour continuer à renforcer et à soutenir le système sportif au Canada et à offrir des opportunités plus inclusives, plus équitables et plus accessibles pour que chaque Canadienne et chaque Canadien puisse participer au sport et s'épanouir.

Nous tenons également à remercier la ministre St-Onge pour l'immense travail qu'elle a accompli en tant que ministre des Sports au cours des deux dernières années. Elle a fait preuve d'un leadership crucial et a eu un impact durable sur l'amélioration de la situation du sport dans notre pays. Nous lui souhaitons le meilleur dans son nouveau rôle de ministre du Patrimoine canadien. »

Déclaration d'Erica Gavel, présidente, Conseil des athlètes du Comité paralympique canadien :

« Au nom du Conseil des athlètes du Comité paralympique canadien, je tiens à féliciter la paralympienne Carla Qualtrough de sa nomination en qualité de ministre des Sports et de l'Activité physique. La ministre Qualtrough connaît très bien le pouvoir et l'importance du sport paralympique, ayant joué un rôle de premier plan au sein du Mouvement paralympique. Nous sommes ravis à l'idée de travailler avec elle et avec le gouvernement du Canada afin d'offrir aux personnes ayant un handicap des occasions plus équitables de mener une vie active, de prendre part au sport à tous les niveaux et de réussir sur le terrain de jeu et à l'extérieur. Nous adressons également nos remerciements à la ministre St-Onge pour ses réalisations et ses contributions pendant son mandat. »

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Renseignements: Nicole Watts, Gestionnaire principale, Communications et Relations publiques, Comité paralympique canadien, [email protected] / 613-462-2700