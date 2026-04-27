OTTAWA, ON, le 27 avril 2026 /CNW/ - Le Conseil des médecins hygiénistes en chef (CMHC) réaffirme fortement son appui à la vaccination et sa confiance envers les systèmes canadiens établis d'approbation et de surveillance des vaccins.

La vaccination demeure l'un des outils les plus efficaces pour protéger la santé et prévenir les maladies. L'accès à des informations en santé claires, transparentes et fiables, notamment sur les effets secondaires possibles, quoique rares, est fondamental pour permettre aux personnes de se protéger et prendre des décisions éclairées concernant leur santé et leur bien-être. Le rôle des professionnels de la santé n'a jamais été aussi crucial à cet égard, puisque la propagation de fausses informations, les doutes sur les vaccins et la vitesse effrénée à laquelle des informations se propagent sur les réseaux sociaux ont rendu plus difficile pour les personnes de savoir quelles sources d'information sont fiables.

Le Canada dispose d'un système rigoureux de réglementation des vaccins. Seuls les vaccins ayant été examinés et homologués par Santé Canada peuvent être offerts au Canada, garantissant ainsi qu'ils respectent les normes les plus élevées en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité des produits. Le Canada dispose d'un vaste système de surveillance de l'innocuité des vaccins après leur homologation, et fait notamment partie d'un réseau mondial dirigé par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Ce système est en mesure de détecter et d'évaluer les problèmes de sécurité, de prendre les mesures réglementaires appropriées au besoin, et d'adapter rapidement les programmes de vaccination, le cas échéant.

Les administrations fédérales, provinciales et territoriales de santé sont responsables de la mise en œuvre de leurs programmes de vaccination et travaillent en étroite collaboration avec les autorités de santé publique autochtones pour soutenir la vaccination. Cette tâche consiste notamment à déterminer quels vaccins sont pris en charge par des fonds publics, à définir les critères d'admissibilité et à prendre d'autres décisions connexes en matière de programmes, en fonction des conseils et des recommandations du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) ainsi que sur d'autres évaluations locales, commissions et experts.

Le CCNI est un comité consultatif canadien composé d'experts chevronnés dans tous les domaines liés à la vaccination, issus de l'ensemble du pays, chargé de fournir des avis médicaux, scientifiques. Le CCNI formule des recommandations basées à la fois sur les preuves scientifiques, l'expertise et les besoins de santé publique du Canada1. Le Comité suit un processus rigoureux et transparent, conçu en collaboration avec plusieurs partenaires, et inspiré des méthodologies de référence en matière d'analyse de données probantes. Ce processus s'applique à une gamme d'analyses, dont la réévaluation des vaccins existants, la formulation de recommandations pour de nouveaux vaccins, les mises à jour sur les vaccins contre la grippe et la COVID-19, ou la modification des calendriers de vaccination au fur et à mesure que de nouvelles données émergent. Le développement, la recherche et les données probantes en vaccination sont continuellement surveillés et toute préoccupation en matière de sûreté est immédiatement examinée. Toutes les dernières données probantes sont communiquées rapidement aux provinces et territoires, ainsi qu'aux organisations de soins de santé concernées.

Le public canadien est invité à examiner attentivement les sources lorsqu'il cherche des informations portant sur les vaccins. Les professionnels de la santé, tels que les médecins, le personnel infirmier et les pharmaciens, disposent d'information crédible et fiable, et ils sont là pour soutenir les familles dans leurs décisions quant à la vaccination. Les personnes et familles qui s'interrogent sur la vaccination sont encouragées à consulter leurs professionnels de la santé, à communiquer avec les autorités locales de santé publique ou encore à consulter des sites Web provenant de sources fiables, notamment celles-ci :

La prise de décisions en matière de santé repose sur la relation de confiance entre les patients et leurs professionnels de la santé. Ce dialogue transparent est essentiel pour comprendre le paysage actuel complexe de l'information et des vaccins. En accordant la priorité à la communication avec des professionnels de la santé de confiance, et en consultant des sources d'information fondées sur des données probantes, les personnes au Canada peuvent acquérir des informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées en matière de santé et de vaccination pour elles-mêmes, leur famille et leur communauté.

Le Conseil des médecins hygiénistes en chef comprend le médecin hygiéniste en chef de chaque administration provinciale ou territoriale, l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, le médecin hygiéniste en chef de Services aux Autochtones Canada, le médecin hygiéniste en chef de la Régie de la santé des Premières Nations ainsi que des membres d'office d'autres ministères du gouvernement fédéral. Pour en savoir plus sur la collaboration fédérale, provinciale et territoriale en matière de santé publique au Canada, consultez le site Web du Réseau pancanadien de santé publique.

Références utilisées

Réglementation des vaccins à usage humain au Canada - Canada.ca

Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) : méthodes et processus

Ressources | LaSciencedAbord

1 Pour le Québec, ce mandat est réalisé par le Comité sur l'immunisation du Québec.

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Personnes-ressources: Relations avec les médias, Agence de la santé publique Canada, 613-957-2983, [email protected]