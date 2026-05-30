OTTAWA, ON, le 30 mai 2026 /CNW/ - L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a mis en place des mesures frontalières temporaires en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de réduire le risque d'introduction et de propagation de la maladie Ebola au Canada. Ces mesures sont en vigueur du 30 mai à 23 h 59 (HAE) au 29 août 2026. Ces mesures frontalières temporaires sont mises en place par mesure de précaution, puisque le risque que représente la maladie Ebola pour la population canadienne est considéré comme faible.

Tel qu' annoncé le 26 mai 2026, les voyageurs entrant au Canada, y compris les citoyens canadiens, les résidents permanents, les personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens et les ressortissants étrangers, qui ont séjourné en République démocratique du Congo, en Ouganda ou au Soudan du Sud au cours des 21 derniers jours feront l'objet d'une évaluation à leur arrivée et devront respecter des mesures de santé publique précises.

Les voyageurs admissibles à entrer au Canada doivent également disposer d'un plan de quarantaine adéquat avant leur arrivée, notamment avoir accès à un lieu où ils peuvent demeurer en toute sécurité pendant 21 jours, éviter les contacts étroits avec d'autres personnes et obtenir les services essentiels, comme la nourriture, les médicaments et le soutien des autorités de santé publique. Les personnes ne présentant pas de symptômes devront se rendre directement à leur lieu de quarantaine et y demeurer pendant 21 jours. Les personnes qui ne disposent pas d'un plan adéquat recevront un lieu de quarantaine approprié, comme un hôtel, où elles feront l'objet d'un suivi régulier.

Pendant la quarantaine, les personnes devront rester à leur lieu de quarantaine désigné, surveiller quotidiennement l'apparition de symptômes et communiquer leur état de santé aux autorités de santé publique. Les agents de quarantaine de l'ASPC fourniront à tous les voyageurs tenus de se mettre en quarantaine des renseignements clairs, notamment sur les mesures à prendre s'ils présentent des symptômes.

Les voyageurs qui présentent des symptômes de la maladie Ebola feront immédiatement l'objet d'une évaluation médicale et seront placés en isolement dans un établissement de santé ou dans un autre lieu approprié jugé convenable par l'agent de quarantaine. Ils demeureront en isolement pendant 21 jours à compter de leur date d'entrée au Canada ou de l'apparition des symptômes, selon la plus tardive de ces éventualités, et jusqu'à ce qu'ils ne présentent plus de risque pour la santé publique. D'ici là, le voyageur devra suivre toutes les instructions fournies par l'agent de quarantaine.

De plus amples renseignements sont maintenant disponibles à l'adresse suivante : canada.ca/maladie-ebola .

Le gouvernement du Canada continue d'adopter une approche de précaution afin de protéger la santé et la sécurité de la population canadienne. Ces mesures temporaires favorisent la détection précoce des cas et contribuent à limiter la propagation potentielle de la maladie Ebola au Canada.

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

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