Création d'un nouveau Comité consultatif national visant à soutenir les soins de santé préventifs au Canada

OTTAWA, ON, le 10 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada consolide son rôle de chef de file en matière de soins de santé préventifs en favorisant l'adoption de lignes directrices nationales fondées sur les normes les plus élevées de rigueur scientifique, de transparence et d'équité.

Aujourd'hui, l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé la création du Comité consultatif national sur les services préventifs de santé (CCNSPS). Remplaçant le Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs créé en 2009, le CCNSPS orientera l'élaboration de lignes directrices en matière de services de santé préventifs -- tels que le dépistage du cancer et d'autres mesures de prévention des maladies -- fondées sur des données probantes, inclusives et adaptées aux besoins changeants de la population canadienne.

Dr David Keegan présidera le CCNSPS. Le leadership et l'expertise du Dr Keegan seront essentiels pour orienter le plan de travail et les objectifs du comité.

Le CCNSPS rassemble des membres possédant des compétences variées, notamment des prestataires de soins primaires, des médecins spécialistes, des méthodologistes et des experts de la santé des communautés noires et autochtones, des inégalités et de l'équité en matière de santé.

Afin de garantir que le processus d'élaboration des lignes directrices reflète des perspectives inclusives, équilibrées et pertinentes, le CCNSPS renforcera l'intégration de l'expertise technique aux commentaires des patients et du public, tout en approfondissant la collaboration avec les partenaires provinciaux et territoriaux.

Citations

« Le Comité consultatif national sur les services préventifs de santé renforce le rôle de chef de file du Canada en matière de soins préventifs fondés sur des données probantes. En réunissant l'expertise de l'ensemble du système de santé, le Comité améliorera la prévention des maladies et contribuera à assurer des soins rapides, efficaces et adaptés à l'ensemble des Canadiennes et Canadiens. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Je suis absolument ravi de travailler avec un groupe si diversifié de défenseurs des soins préventifs, de professionnels et de responsables administratifs. Nous travaillerons d'arrache-pied, ensemble et en collaboration avec d'autres groupes, pour élaborer des recommandations en matière de soins de santé qui permettront à chacun d'atteindre tout son potentiel de santé. Personne ne sera laissé pour compte. Let's get going! (On y va !) »

Dr David Keegan

Président, Comité consultatif national sur les services de santé préventifs

« Nous saluons la création du Comité consultatif national sur les services préventifs de santé. Le renforcement de la transparence, de l'équité et de la collaboration en matière d'orientation de la santé préventive permettra d'éclairer davantage la prise de décision par les autorités compétentes. Le PCC se réjouit de poursuivre son partenariat avec l'Agence de la santé publique du Canada, les provinces et les territoires, ainsi que les partenaires du dépistage, afin de soutenir un dépistage du cancer fondé sur des données probantes. »



Dr Craig Earle

Président-directeur général du Partenariat canadien contre le cancer

« Des conseils fiables en matière de santé aident les gens et les fournisseurs de soins de santé à prendre des décisions éclairées qui peuvent permettre de détecter plus tôt des maladies comme le cancer, voire de les prévenir, déclare Andrea Seale, chef de la direction de la Société canadienne du cancer. Nous sommes très encouragés de constater qu'un comité dispose désormais des bases nécessaires pour tracer une voie claire vers l'avenir en fournissant des conseils qui s'appuient sur les données scientifiques les plus récentes tout en gardant les gens au cœur de chaque décision. »

Andrea Seale

Chef de la direction de la Société canadienne du cancer

« Les médecins de famille s'appuient sur les lignes directrices de pratique clinique de grande qualité élaborées par l'Agence de la santé publique du Canada et le Comité consultatif national sur les services préventifs de santé. Ces lignes directrices allient des données scientifiques rigoureuses à la prise en compte des valeurs des patients et des réalités de la médecine familiale globale, ce qui en fait une ressource indispensable pour les médecins de tout le Canada et un modèle reconnu à l'échelle internationale. »

Dr Michael Allan

Président-directeur général du Collège des médecins de famille du Canada

Faits en bref

Environ quatre adultes sur cinq au Canada présentent au moins un facteur de risque modifiable de maladie chronique (tabagisme, sédentarité, mauvaise alimentation et consommation nocive d'alcool).

Les membres du CCNSPS proviennent d'horizons divers et comprennent des médecins de famille, des médecins spécialistes et d'autres professionnels de la santé publique représentant une grande variété de domaines des soins primaires.

De plus amples informations sur les activités futures du CCNSPS, y compris le choix des thèmes pour l'élaboration de lignes directrices, seront communiquées dès qu'elles seront disponibles.

Liens connexes

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Personnes-ressources: Alexandre Bergeron, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]