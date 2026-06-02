OTTAWA, ON, le 2 juin 2026 /CNW/ - Juin est le Mois de la santé des hommes, une période qui vise à sensibiliser la population, à promouvoir la prévention et à améliorer la santé et le bien-être des hommes et des garçons.

L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, marque le début du mois en soulignant la fermeture du questionnaire national de consultation, étape clé du processus qui servira de fondement à l'élaboration de la première stratégie canadienne en matière de santé des hommes et des garçons, dont la publication est prévue à l'automne 2026.

Au cours des derniers mois, le gouvernement du Canada a mené des consultations auprès de la population à travers le pays afin de mieux comprendre les facteurs déterminants de la santé et le bien-être des hommes et des garçons, notamment la santé mentale, la santé physique, les liens sociaux, l'emploi, l'éducation et d'autres déterminants sociaux de la santé. De la rétroaction a été obtenue par l'entremise d'un questionnaire en ligne, de tables rondes animées par le ministre Michel, de soumissions par écrit provenant d'organisations et d'experts, de tables rondes régionales organisées par les parties prenantes, de discussions menées par des parlementaires avec leurs électeurs, ainsi que de dialogues avec des partenaires fédéraux, provinciaux, territoriaux et internationaux.

Les participants ont exprimé leurs points de vue sur les défis auxquels sont confrontés les hommes et les garçons à différentes étapes de leur vie, ainsi que sur les obstacles qui les empêchent d'accéder à un soutien. Des solutions ont également été proposées, tout comme des pistes pour renforcer la prévention, l'intervention précoce et les services communautaires. Leurs contributions montrent l'importance de favoriser des environnements bienveillants où les hommes et les garçons peuvent s'épanouir et demander de l'aide sans craindre la stigmatisation. Collectivement, leurs réflexions ont mis en évidence des perspectives utiles et ont fait ressortir l'importance d'un soutien continu à travers toutes étapes de la vie.

Santé Canada analysera les conclusions de cette consultation nationale, dans le but d'élaborer une stratégie fédérale qui identifiera les possibilités de collaboration et d'action dans l'optique de créer des environnements favorables et sûrs, de réduire la stigmatisation, d'encourager les comportements de recherche d'aide et d'améliorer la santé et le bien-être des hommes et des garçons. Cette stratégie tiendra également compte du rôle essentiel que jouent les hommes et les garçons dans l'édification de familles solides, de communautés dynamiques et d'une économie résiliente et productive.

Citations

« Merci à tous ceux qui ont pris part à cet important débat national. Les Canadiens ont exprimé des points de vue sincères et réfléchis, partagé leurs expériences personnelles et proposé des idées concrètes qui façonneront la première stratégie canadienne en matière de santé des hommes et des garçons. Leurs contributions ont souligné l'importance de créer des environnements accueillants où les hommes et les garçons peuvent s'épanouir, demander de l'aide lorsqu'ils en ont besoin et réaliser pleinement leur potentiel. C'est en travaillant ensemble que nous pourrons améliorer les résultats sanitaires, renforcer les familles et les communautés, et bâtir un Canada plus sain et plus fort. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Movember est fier d'avoir servi de partenaire indépendant au gouvernement du Canada dans l'élaboration de la première Stratégie sur la santé des hommes et des garçons au Canada. Au cours des discussions menées à travers le pays, de Sherbrooke à Vancouver, de Toronto à Churchill, nous avons entendu un message constant de la part des experts en santé, des leaders communautaires et des personnes ayant vécu ou vivant actuellement ces réalités : améliorer la santé mentale et physique des hommes n'est pas seulement une priorité sanitaire, mais un impératif social et économique. Nous sommes ravis de l'élan généré par ces activités de mobilisation et de la prise de conscience croissante que l'amélioration de la situation des hommes et des garçons profite aux familles, aux communautés, aux milieux de travail et au pays tout entier. Movember s'engage à continuer de collaborer avec le gouvernement du Canada pour aider à transformer cet élan en changements significatifs, mesurables et durables. »

Catherine Corriveau

Directrice des politiques et de la défense des intérêts, Movember

« Le terme de ce processus de consultation marque une étape importante dans la prise en compte des défis de santé auxquels font face les hommes et les garçons au Canada. Nous tenons à féliciter la ministre et son équipe d'avoir sollicité la participation des Canadiennes et Canadiens, des experts du domaine de la santé, des organismes communautaires et des personnes ayant une expérience vécue pour élaborer ce qui, nous l'espérons, deviendra une stratégie considérable et durable. La Fondation canadienne pour la santé des hommes compte poursuivre sa collaboration avec le gouvernement du Canada et ses partenaires à travers le pays afin de s'assurer que la stratégie finale se traduise par des améliorations mesurables de la santé physique et mentale des hommes et des garçons, ce qui permettra de renforcer les familles et d'améliorer la santé des communautés. Nous croyons en un monde où nul ne devrait se sentir seul. »

Kenton Boston

Président-directeur général, Fondation canadienne pour la santé des hommes

Faits en bref

Le débat national a été lancé le 23 février 2026 et a marqué le coup d'envoi d'un processus de trois mois afin de recueillir les points de vue de la population canadienne.

Dans le cadre du processus de consultation, plus de 5 000 personnes ont répondu au sondage en ligne, et des centaines d'autres ont fait part de leurs réflexions lors de tables rondes ou par le biais de commentaires écrits. La synthèse de ces différents points de vue permettra d'élaborer la stratégie fédérale.

Le gouvernement du Canada collabore avec Movember Canada, en tant que partenaire indépendant chargé de la coordination, afin de mobiliser des experts sectoriels, des dirigeants, des universitaires et des intervenants concernés pour éclairer l'élaboration de la stratégie fédérale sur la santé des hommes et des garçons.

L'amélioration de la santé des hommes au Canada permettrait d'économiser 12,4 milliards de dollars par an, auxquels s'ajouteraient des milliards en gains de productivité, selon l'étude de Movember Canada de 2025 intitulée Le vrai visage de la santé masculine.

Le Canada deviendra l'un des premiers pays à publier une stratégie en matière de santé des hommes, aux côtés de l'Australie, du Royaume-Uni, de l'Irlande, de l'Afrique du Sud, de la Malaisie et du Brésil.

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SOURCE Agence de la santé publique du Canada

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