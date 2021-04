GATINEAU, QC, le 19 avril 2021 /CNW Telbec/ - Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles, a fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« Au cours des derniers jours, le Commissariat aux langues officielles a connu un problème technique sur son site Web qui a exposé temporairement les adresses IP liées à un certain nombre de formulaires de plainte qui nous ont été envoyés.

Nous étions déjà en train de réviser notre formulaire de plaintes. Nous allons accélérer le travail afin d'offrir un formulaire amélioré et convivial le plus rapidement possible. Entretemps, le formulaire de plainte a été désactivé et nous invitons le public à soumettre ses plaintes par courriel.

Étant donné que les adresses IP et les dates ne peuvent être recoupées avec d'autres renseignements de nature personnelle, il est très peu probable que l'on puisse identifier les personnes touchées. Il n'en demeure pas moins que la situation demeure extrêmement préoccupante.

J'ai déjà fait part de la situation au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada de même qu'au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. De manière préventive, nous communiquerons également avec les personnes qui auraient pu être affectées par la situation.

Mon équipe continue d'analyser la situation de façon prioritaire pour mieux comprendre la nature du problème. Je m'assurerai personnellement que le Commissariat met toutes les mesures nécessaires en place pour veiller à ce que ceci ne se reproduise plus dans le futur.

Nous avons la responsabilité de protéger les renseignements personnels des personnes qui portent plainte au Commissariat. La population canadienne doit pouvoir porter plainte en toute confiance, et ce, en tout temps. »

Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook .

SOURCE Commissariat aux langues officielles

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, Commissariat aux langues officielles, Téléphone : 819-420-4879, Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.ocol-clo.gc.ca