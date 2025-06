GATINEAU, QC, le 26 juin 2025 /CNW/ - Le commissaire aux langues officielles du Canada, Raymond Théberge, a dévoilé aujourd'hui son rapport de suivi des recommandations contenues dans le rapport Une question de respect et de sécurité : l'incidence des situations d'urgence sur les langues officielles, publié en octobre 2020.

Un rapport de suivi s'imposait pour évaluer la progression de la mise en œuvre des trois recommandations formulées par le commissaire en 2020. Il vise des institutions et des organismes fédéraux concernés par les communications lors de situations d'urgence, dont le Bureau de la traduction, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, le Bureau du Conseil privé ainsi que Sécurité publique Canada.

Le document met en lumière des percées significatives réalisées par certaines institutions fédérales en ce qui a trait à la planification d'outils et de structures pour faciliter la rédaction et la diffusion simultanée et de qualité égale dans les deux langues officielles de communications d'urgence destinées à un public interne. Le suivi a néanmoins permis de constater qu'une seule des trois recommandations émises en 2020 a été entièrement mise en œuvre, et qu'il reste beaucoup à faire en ce qui concerne les communications d'urgence externes et à grande portée.

Depuis 2020, le Commissariat a reçu près de 200 plaintes en matière de communications lors de situations d'urgence, comme quoi il s'agit d'une préoccupation bien réelle au pays. Ceci a d'ailleurs été relevé dans le cadre des consultations menées par le Commissariat. Soulignons qu'en temps de crise, il est impératif que les deux langues officielles soient systématiquement traitées sur un pied d'égalité et que la population canadienne soit informée et rassurée en temps opportun, dans la langue officielle de son choix.

Citation

« Nos dirigeants et les institutions fédérales doivent faire preuve de leadership et d'engagement en matière de langues officielles lors de situations d'urgence, et ne pas attendre une prochaine crise pour régler les problèmes soulevés dans mon rapport de 2020 et dans le rapport de suivi. Je les invite donc à poursuivre leur travail pour pleinement mettre en œuvre mes recommandations. Il en va de la vie, de la santé et de la sécurité de la population canadienne. »

- Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles du Canada

Liens connexes

Suivi des recommandations formulées dans le rapport Une question de respect et de sécurité : l'incidence des situations d'urgence sur les langues officielles

Rapport Une question de respect et de sécurité : l'incidence des situations d'urgence sur les langues officielles (2020)

Document d'information : consultations sur les langues officielles en situations d'urgence 2025

Suivez-nous sur Instagram, Facebook, X et LinkedIn.

SOURCE Commissariat aux langues officielles

Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, Commissariat aux langues officielles, Téléphone : 819-420-4879, Numéro sans frais : 1-877-996-6368, Courriel : [email protected]