Déclaration du chef de l'opposition officielle

QUÉBEC, le 29 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le chef de l'opposition officielle et député de LaFontaine, Marc Tanguay, fait la déclaration suivante :

« C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de madame Andrée Simard, épouse de feu M. Robert Bourassa. Elle aura contribué à ériger le Québec tel que nous le connaissons aux côtés d'un des plus grands premiers ministres de notre histoire.

Au nom de toute l'équipe libérale, j'offre mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches de madame Simard, notamment ses enfants François et Michelle. Avec toute mon affection, je leur souhaite courage à travers ce moment difficile. »

SOURCE Cabinet du chef de l'opposition officielle

Renseignements: Sources : Maxime Doyon, Attaché de presse de la cheffe de l'opposition officielle, 514-820-7267, [email protected]