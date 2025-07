L'opposition libérale réagit au congédiement du PDG de la SAAQ, Éric Ducharme

QUÉBEC, le 9 juill. 2025 /CNW/ - « Après le départ forcé de Denis Marsolais en avril 2023, c'est maintenant Éric Ducharme qui est écarté de la SAAQ.

Deux PDG congédiés par la CAQ : un double aveu d'échec du gouvernement Legault… Mais, surtout, un constat accablant pour Geneviève Guilbault, la ministre responsable.

La SAAQ est en pleine dérive. Le projet SAAQclic est devenu un fiasco total : une gestion chaotique, une culture du silence, et un déficit cumulé de plus de 500 millions de dollars, sans aucun plan clair de redressement.

On tente de faire le ménage à la tête de l'organisation, mais la responsabilité politique ne peut pas être balayée sous le tapis.

Rien ne va plus et Mme Guilbault doit cesser de blâmer les autres et assumer ses responsabilités. »

- Monsef Derraji, porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports

