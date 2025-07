/R E P R I S E -- Victimes du manque de vision de la CAQ : près de 2000 ménages québécois se retrouvent sans logement au 1er juillet/

QUÉBEC, le 30 juin 2025 /CNW/ - Une fois de plus, la date du 1er juillet s'annonce comme une véritable tragédie pour près de 2000 ménages québécois qui se retrouvent sans toit. À la veille de cette journée critique pour des milliers de familles, la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'habitation, Virginie Dufour, dénonce l'inaction et le manque flagrant de vision du gouvernement de la CAQ en matière de logement et d'accès à la propriété.

« Le gouvernement caquiste refuse toujours de se doter de cibles claires et d'un véritable plan pour répondre à la crise. Résultat : chaque année, le même cauchemar se répète. Des milliers de familles vivent dans l'incertitude, sans savoir où elles dormiront le lendemain », affirme Mme Dufour.

Elle souligne que l'absence d'un cadre structurant en matière de construction de logements, combinée à une gestion inefficace des infrastructures, nuit gravement à la capacité du Québec de répondre à l'urgence. « La CAQ échoue à livrer des logements, faute de vision, de planification et d'investissement stratégique. »

Virginie Dufour met également en lumière l'impact majeur du sous-financement des infrastructures en eau, véritable frein à la construction résidentielle. À cet égard, elle salue l'initiative conjointe de l'APCHQ, de l'ACQ et d'autres partenaires du secteur de la construction, qui proposent la création d'un Groupe tactique pour exiger du gouvernement caquiste qu'il priorise ces investissements essentiels. On estime que plus de 36 000 unités d'habitation n'ont pas pu voir le jour cette année en raison de ces lacunes.

À la veille de cette journée marquée par les déménagements, Mme Dufour se dit profondément préoccupée par le sort des ménages, en particulier les plus vulnérables, qui risquent de se retrouver à la rue.

Afin de répondre à cette crise de manière concrète et durable, la porte-parole libérale propose notamment :

Le lancement d'une Stratégie de parc locatif hors marché 2025-2035, visant à faire passer la proportion de logements hors marché de 8 % à 12 % d'ici 2035, puis à 20 % d'ici 2050; Un changement de mandat pour la Société d'habitation du Québec (SHQ), en lui conférant un rôle « d'investisseur financier » permettant de prêter la différence entre une mise de fonds de 5 % et celle de 20 % aux premiers acheteurs.

« Chaque année, des milliers de Québécoises et de Québécois affrontent le 1er juillet avec une angoisse insoutenable. Ce sont des familles, des personnes seules, avec ou sans enfants, qui ignorent où elles passeront la nuit. Pour la CAQ, il ne s'agit que de chiffres. Mais pour nous, ce sont des vies brisées par un gouvernement absent. Depuis sept ans, cette crise s'enlise dans l'indifférence. Il est temps d'agir. Le Parti libéral du Québec propose des solutions concrètes, ambitieuses et réalistes pour répondre aux besoins réels des Québécois. »

-Virginie Dufour, députée des Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'habitation

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]