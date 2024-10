Marc Tanguay invite la Vérificatrice générale à enquêter sur l'octroi arbitraire des blocs d'énergie

QUÉBEC, le 2 oct. 2024 /CNW/ - Le chef de l'opposition officielle, Marc Tanguay, a adressé une lettre à la Vérificatrice générale du Québec (VGQ), l'invitant à enquêter sur les conditions d'octroi des blocs d'énergie de plus de 5 mégawatts. M. Tanguay dénonce un manque de transparence ainsi qu'une gestion arbitraire de la part du gouvernement caquiste de François Legault.

Dans sa lettre, M. Tanguay s'inquiète du traitement réservé à plusieurs entreprises bien établies au Québec, qui se sont vu refuser des blocs d'énergie sans aucune explication ni indication des critères à améliorer pour une future approbation. « Le silence du gouvernement Legault face à ces demandes légitimes révèle non seulement un manque troublant de transparence, mais aussi le peu de considération qu'il accorde à nos créateurs de richesse, nos entreprises, à travers toutes nos régions », a déclaré M. Tanguay.

Le chef de l'opposition officielle a également rappelé les conclusions accablantes du rapport de la VGQ de novembre 2021, qui avaient révélé que la CAQ avait octroyé des subventions de manière discrétionnaire, en dehors des critères établis du programme PACTE. Le Parti libéral du Québec y voit une récidive dans l'arbitraire, ce qui justifie pleinement une enquête sur la l'actuelle gestion des blocs d'énergie.

« Nos entreprises québécoises méritent des réponses claires et un traitement équitable. Il est inacceptable que l'octroi des blocs d'énergie se fasse derrière des portes closes, au détriment de celles et ceux qui contribuent à notre économie. C'est pourquoi nous invitons la Vérificatrice générale à se pencher sur cette situation pour faire toute la lumière et s'assurer que l'arbitraire ne remplace pas la transparence et l'équité dans la saine gestion des ressources énergétiques. »

-Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle

SOURCE Cabinet du chef de l'opposition officielle

Source : Maxime Doyon, Attaché de presse du chef de l'opposition officielle, 514-820-7267, [email protected]