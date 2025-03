Le PLQ fait une proposition de mandat pour une commission d'enquête publique indépendante sur le scandale caquiste SAAQclic

QUÉBEC, le 1er mars 2025 /CNW/ - « SAAQclic est un scandale caquiste. Un système informatique qui ne fonctionne toujours pas, qui a causé énormément de torts aux Québécois et qui nous coûtera plus de 1,1 milliard de dollars!

Éric Caire a démissionné. C'était la seule chose à faire.

Jeudi dernier, François Legault a affirmé vouloir « aller au fond des choses » et être « 100% transparent ». Alors que l'ex-ministre des Transports, François Bonnardel, et l'actuelle ministre, Geneviève Guilbault, prétendent avoir été tenus dans l'ignorance, le PM s'est même interrogé à voix haute : « Est-ce qu'il faut aller encore plus loin pour s'assurer que c'est vrai? ».

On le comprend de douter de ses ministres. C'est pourquoi nous demandons qu'il déclenche une commission d'enquête publique indépendante sur le degré de connaissance et l'ingérence politique dans le programme CASA, incluant la plateforme SAAQclic.

Afin d'aider François Legault, nous lui soumettons même, aujourd'hui, une proposition de mandat pour cette commission.

À vous d'agir, Monsieur le Premier ministre. »

-Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle et député de LaFontaine

Proposition de mandat :

Concernant la constitution d'une commission d'enquête publique indépendante sur le degré de connaissance et l'ingérence politique dans le programme CASA, incluant la plateforme SAAQclic, de la Société de l'assurance automobile du Québec.

Que cette commission ait pour mandat :

D'établir clairement toute l'information transmise, depuis le début du projet CASA, au Conseil d'administration de la SAAQ, aux ministères concernés, aux cabinets des ministres et aux ministres eux-mêmes, et de statuer sur son exactitude et sa complétude;

D'enquêter sur les circonstances ayant mené à la décision du Conseil d'administration de la SAAQ, en septembre 2022, de prioriser un scénario qui visait à contourner un « risque médiatique et politique élevé » en lien avec un dépassement de coûts de 222 millions de dollars et de vérifier toute implication, directe ou indirecte, des ministres du gouvernement du Québec ou de leur cabinet quant à cette décision.

Que cette commission soumette au gouvernement et rende public un rapport final de ses travaux, incluant ses recommandations, au plus tard le 30 septembre 2025.

SOURCE Cabinet du chef de l'opposition officielle

Source : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]