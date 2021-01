Déclaration du Bureau du Conseil Privé

OTTAWA, ON, le 25 jan. 2021 /CNW/ - Conformément aux Lettres patentes constituant la charge de gouverneur général du Canada (1947), un administrateur est investi des pouvoirs et attributions du gouverneur général lorsque le poste est vacant. Le juge en chef de la Cour suprême agit à titre d'administrateur. Le juge en chef Wagner a prêté le serment d'office le 23 janvier. L'administrateur exerce tous les pouvoirs, devoirs et fonctions du gouverneur général jusqu'à ce qu'un successeur soit assermenté.

