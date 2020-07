OTTAWA, ON, le 19 juill. 2020 /CNW/ - Au lieu de présenter une mise à jour en personne aux médias, le Dr Howard Njoo, sous-administrateur en chef de la santé publique du Canada, a fait la déclaration suivante au nom de la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada.

Il y a 109 999 cas confirmés de COVID-19 au Canada, dont 8 848 décès. 88 % des personnes se sont rétablies. À ce jour, des laboratoires de partout au Canada ont analysé les tests de dépistage de la COVID-19 de plus de 3 481 000 personnes. Au cours de la dernière semaine, nous avons testé en moyenne 40 000 personnes chaque jour, dont 1 % ont reçu un résultat positif.

Le virus de la COVID-19 est le plus souvent transmis par des gouttelettes respiratoires qui sont émises lorsqu'une personne infectée tousse, éternue, chante ou parle et qu'elle se trouve près d'autres personnes. Bien que moins fréquent, il est aussi possible d'être infecté en touchant une surface portant le virus et en se touchant ensuite la bouche, le nez ou les yeux avant de se laver les mains.

Nous ne savons pas encore combien de temps exactement le virus causant la COVID-19 survit sur les surfaces, mais les données actuelles donnent à croire qu'il peut vivre sur les objets et les surfaces de quelques heures à quelques jours.

Toutefois, nous savons que le virus est tué facilement en nettoyant les surfaces avec des produits ménagers ordinaires ou de l'eau de Javel diluée conformément au mode d'emploi. Il est donc important de bien nettoyer et désinfecter votre environnement personnel pour diminuer le risque d'être contaminé au contact d'objets et de surfaces.

À la maison, ces objets et surfaces peuvent comprendre les poignées de portes et d'armoires, les interrupteurs, les mains courantes, les poignées de robinet, les comptoirs, les toilettes, les appareils électroniques (téléphones, tablettes), les jouets, les télécommandes et les tables de chevet. Si vous prenez la voiture, n'oubliez pas de désinfecter les poignées des portières, le volant et d'autres surfaces fréquemment touchées.

Lorsque vous êtes à l'extérieur de votre domicile, que vous utilisez les transports en commun ou que vous vous trouvez dans des endroits publics, ayez toujours en votre possession un désinfectant pour les mains approuvé par Santé Canada pour vous désinfecter les mains lorsque vous n'avez pas d'eau et de savon à votre disposition.

N'oubliez pas, pour se laver les mains correctement, il faut suivre les étapes suivantes :

Mouillez-vous les mains avec de l'eau tiède Appliquez du savon Lavez pendant au moins 20 secondes :

o la paume et le dos de chaque main

o entre les doigts

o sous les ongles

o les pouces Rincez soigneusement Séchez-vous bien les mains avec un essuie-tout Fermez le robinet à l'aide d'un essuie-tout

Consultez le site Canada.ca/le-coronavirus pour savoir comment porter un masque non médical correctement, connaître le nombre de cas et obtenir des conseils et des directives en matière de santé publique.

