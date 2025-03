OTTAWA, ON, le 21 mars 2025 /CNW/ - « Aujourd'hui, les premiers ministres se sont réunis pour discuter des moyens de consolider la force et l'unité du Canada. Ils ont réaffirmé leur engagement à prendre des mesures pour tirer pleinement parti de nos forces économiques et travailler ensemble afin de répondre aux menaces de droits de douane injustifiés imposés par les États-Unis sur les importations canadiennes. Ils ont exposé leurs points de vue sur les moyens de renforcer l'économie de notre pays.

« Les premiers ministres ont discuté de la nécessité de promouvoir l'approvisionnement à l'échelle canadienne afin de favoriser l'achat de produits canadiens. Ils ont indiqué qu'ils sont à pied d'œuvre pour accélérer la reconnaissance mutuelle des produits et des titres de compétences professionnels, tout en respectant la spécificité du Québec, afin de maximiser les possibilités économiques pour les entreprises et les travailleurs canadiens. Pour appuyer cette mesure, le premier ministre Carney s'est engagé à ce que la réglementation fédérale ne soit pas un obstacle au libre-échange intérieur. Les premiers ministres ont souligné que le Canada est plus fort lorsqu'il est uni et que la réduction des obstacles au commerce est, maintenant plus que jamais, une priorité.

« Les premiers ministres ont également discuté des façons de mener à bien des projets d'envergure dans l'ensemble du pays. Les premiers ministres des provinces et des territoires ont accueilli favorablement la confirmation par le premier ministre Carney que le gouvernement fédéral entend reconnaître le mérite des processus d'évaluation environnementale provinciaux et territoriaux afin de permettre la mise en œuvre d'une approche "un projet, une évaluation" qui facilitera la réalisation rapide des projets.

« Les premiers ministres ont confirmé qu'un corridor commercial appuyant la souveraineté et l'essor économique du Canada en reliant le pays d'un océan à l'autre constitue une priorité commune. En effet, ce corridor faciliterait le transport et l'exportation du pétrole, du gaz, des produits agricoles, de l'électricité, des minéraux critiques et d'autres marchandises. Ils ont par ailleurs convenu de poursuivre les discussions sur ces projets sous réserve de leur acceptabilité sociale. Ils ont également réaffirmé qu'il est nécessaire de renforcer la sécurité dans l'Arctique et de réaliser le plein potentiel économique du Nord en collaboration avec les partenaires autochtones. Ils ont insisté sur l'importance d'accorder la priorité aux grands projets qui profitent aux Canadiens et aux Canadiennes, notamment ceux ayant trait aux secteurs essentiels du commerce, de l'énergie et des infrastructures publiques.

« Les premiers ministres se sont dits préoccupés par les répercussions des droits de douane récemment annoncés par la Chine sur le canola, les pois, le porc et les fruits de mer canadiens. Le premier ministre Carney a indiqué que le Canada intensifiera son engagement avec la Chine au plus haut niveau pour obtenir la suspension de ces droits de douane, et qu'il continuera de le faire tout en assurant la protection continue des secteurs de l'automobile et manufacturier du Canada et en agissant de manière cohérente avec ses principaux partenaires commerciaux.

« Les premiers ministres ont fait part de leur désir de collaborer sur les questions de sécurité collective et de poursuivre en priorité les discussions à ce sujet.

« Les premiers ministres ont convenu de continuer à se réunir régulièrement pour défendre l'économie et la souveraineté du Canada. »

