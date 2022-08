OTTAWA, ON, le 9 août 2022 /CNW Telbec/ - L'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, et l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ont publié la déclaration suivante aujourd'hui :

« C'est aujourd'hui la Journée internationale des peuples autochtones, une journée pour reconnaître et célébrer l'histoire, les cultures, les contributions importantes et la diversité des Premières Nations, des Inuit et des Métis au Canada et des peuples autochtones du monde entier. Avec le thème de cette année, Le rôle des femmes autochtones dans la préservation et la transmission des connaissances traditionnelles, nous honorons le rôle essentiel que les femmes ont joué et continuent de jouer grâce à leur leadership, à leur force, à leur expertise et à leur diversité. Nous soulignons également la place des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones dans la préservation et le maintien de leur culture traditionnelle.

Les Premières Nations, les Inuit et les Métis ouvrent la voie en rétablissant leurs connaissances traditionnelles, en revitalisant leur langue et en partageant les histoires des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones et leur rôle essentiel dans leurs communautés à travers de Turtle Island. Notre gouvernement demeure déterminé à les soutenir, tout en comprenant qu'ils savent ce dont ils ont besoin dans le cadre de cet travail important et en leur donnant l'espace nécessaire pour effectuer de tels travaux. Des initiatives comme le Programme d'espaces culturels dans les communautés autochtones appuient le rétablissement et la revitalisation d'espaces culturels où les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones peuvent s'immerger à la culture et à la langue traditionnelles et renforcer leur identité. Le Programme de soutien au bien-être des familles et des survivantes et des survivants des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ disparues et assassinées vise également à aider les familles et les survivants à guérir par la transmission de récits et de connaissances, et fournit des ressources pour assurer l'accès à des soutiens adaptés à la culture. Ces investissements, et d'autres qui appuient le renforcement des capacités, aideront les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones à reprendre leurs rôles de leadership traditionnels et à continuer de progresser vers l'autodétermination.

Les travaux se poursuivent pour mettre en œuvre la voie fédérale, qui décrit les engagements et les contributions du gouvernement visant à mettre fin aux causes systémiques de la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones au Canada. Récemment, le ministre Miller a rencontré la Secrétaire de l'Intérieur des États-Unis, Deb Haaland, alors que le Canada se joignait aux États-Unis et au Mexique en tant que membre du Groupe de travail trilatéral sur la violence faite aux femmes et aux filles autochtones. Ce Groupe, qui place les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones au centre de son travail, s'est réuni pour partager les pratiques exemplaires et les leçons apprises, en mettant l'accent sur le renforcement de l'accès à la justice, la lutte contre les causes profondes de la discrimination fondée sur le sexe et les mesures visant à faire progresser le leadership des femmes autochtones à tous les ordres de gouvernement.

Ces jalons ont été rendus possibles grâce à des partenariats à plusieurs niveaux, au travail inlassable et au dévouement de nombreux dirigeants et membres des communautés autochtones. Il reste tellement de travail à faire pour s'attaquer à l'héritage dévastateur du colonialisme qui a engendré des inégalités durables en matière d'accès à la justice, d'infrastructure, d'économie, de services sociaux et de services de santé entre les communautés autochtones et non autochtones au Canada et à l'étranger. Le gouvernement est résolu à mettre fin à ces iniquités.

Les voix, les connaissances et les valeurs autochtones doivent demeurer au cœur de nos efforts collectifs. Nous encourageons tous les Canadiens à en apprendre davantage sur les histoires, les cultures et les traditions uniques des Premières Nations, des Inuit et des Métis au Canada, à les célébrer et à réfléchir aux façons dont ils peuvent contribuer personnellement à la réconciliation alors que nous continuons à travailler ensemble pour bâtir un avenir meilleur et plus inclusif pour tous. »

