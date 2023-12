GATINEAU, QC, le 5 déc. 2023 /CNW/ - La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, et la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds, ont publié la déclaration suivante pour souligner la Journée internationale des bénévoles :

« À l'occasion de la Journée internationale des bénévoles, nous aimerions exprimer notre sincère gratitude à tous les bénévoles dévoués qui, à travers le Canada, donnent généreusement de leur temps, de leur énergie et de leurs connaissances pour aider les autres. Le gouvernement reconnaît l'importance du bénévolat et c'est la raison pour laquelle il continue d'investir pour créer de telles possibilités et promouvoir l'engagement civique.

Des programmes comme Service jeunesse Canada, qui est destiné aux jeunes, contribuent à entretenir une culture de service à travers le pays. Service jeunesse Canada finance des organisations qui proposent à la jeunesse canadienne des opportunités de bénévolat, l'équipant ainsi de compétences pertinentes et lui offrant une précieuse expérience. Depuis avril 2018, les jeunes ont fait du bénévolat dans le cadre de plus de 30 000 activités et de 200 projets à l'échelle du Canada.

Les organisations qui veulent prendre part à cette expérience peuvent demander du financement jusqu'au 19 décembre 2023 dans le cadre de l'actuel appel de propositions de Service jeunesse Canada. Ce financement est offert en vue de créer et de promouvoir des activités de bénévolat et d'en faciliter l'accès aux jeunes de 12 à 30 ans.

Nous savons combien il est important d'offrir du soutien et des possibilités aux jeunes issus de divers milieux, notamment les jeunes Autochtones, les jeunes en situation de handicap et les jeunes issus de collectivités où les services sont moins accessibles. Nous croyons que le bénévolat va au-delà du fait de redonner, il permet la croissance personnelle, l'acquisition de compétences et le changement durable.

La Journée internationale des bénévoles souligne l'importance de ces derniers dans notre société et à travers le monde. Lorsque les temps sont durs, lorsque des membres de nos collectivités ont besoin d'aide, ce sont les bénévoles qui changent la donne. Nos banques alimentaires, nos refuges, les services offerts lors de crises comme les feux et les inondations -- tout cela dépend de ces gens qui vont au-delà de toutes les espérances.

Nous souhaitons remercier tous les innombrables Canadiens et Canadiennes qui aident leurs semblables avec dévouement. Nos collectivités en ressortent plus fortes, sécuritaires et soucieuses de leurs membres lorsque nous unissons nos efforts. »

