Ce samedi, nous soulignons la cinquième Journée nationale de la vérité et de la réconciliation

OTTAWA, ON, le 30 sept. 2025 /CNW/ - Le système des pensionnats pour Autochtones est un sujet qui peut causer des traumatismes liés à des souvenirs d'agressions. Les messages portant sur la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation peuvent constituer un rappel malvenu pour les personnes ayant souffert en raison des politiques gouvernementales néfastes pour les peuples autochtones, lesquelles ont été en place pendant de nombreuses générations. Une ligne d'aide (1-866-925-4419) fournit des services d'orientation en cas de crise 24 heures sur 24 aux survivantes et survivants et à leur famille. On y explique également comment obtenir de l'aide en matière de santé auprès du gouvernement du Canada. De plus, la Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être offre à toutes les personnes inuit, métisses et des Premières Nations un soutien d'intervention d'urgence immédiat, adapté à leur culture, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 (1-855-242-3310) et un service de clavardage en ligne à l'adresse espoirpourlemieuxetre.ca. Le service est offert en français et en anglais, et sur demande en cri, ojibwé et inuktitut.

OTTAWA - Territoire traditionnel non cédé des Algonquines et Algonquins - le 30 septembre 2025

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes et ministre responsable des Langues officielles; l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones; l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord; et l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, ont fait la déclaration suivante pour commémorer la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation :

« En cette Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, nous prenons le temps d'honorer les enfants qui ont été enlevés à leur famille et ceux qui se ne sont jamais rentrés chez eux, ainsi que les personnes, familles et communautés qui vivent encore avec les répercussions et les traumatismes à long terme causés par le système des pensionnats au Canada. Créée par Phyllis Webstad, une survivante des pensionnats, la Journée du chandail orange découle d'un mouvement populaire organisé par les Autochtones pour rendre hommage aux survivantes et survivants qui ont raconté leurs expériences afin de lever le voile sur ces vérités. Cette journée se veut un engagement national solennel envers la vérité, la responsabilité et la réconciliation.

Nous reconnaissons que les pensionnats faisaient partie intégrante d'une mesure gouvernementale visant l'assimilation des enfants des Premières Nations et des enfants inuit et métis en les privant de leur culture, de leur langue et de leur identité ainsi que des liens qui les unissaient à leur famille et communauté. Le fonctionnement de ces établissements a causé des blessures et des traumatismes profonds dont les répercussions se font encore sentir, des générations plus tard. Nous condamnons toutes les formes de négationnisme des pensionnats et réaffirmons qu'accepter la vérité est une étape essentielle pour favoriser une réconciliation véritable.

Nous invitons tous les gens au Canada à prendre le temps de s'informer sur ce pan de l'histoire, à participer aux activités qui se tiendront dans leur région et à soutenir les mesures prises par les Autochtones. Porter des vêtements orange symbolise la solidarité et la remémoration. Toutefois, pour aller de l'avant, il faut aussi écouter et prendre des mesures concrètes.

En ce dixième anniversaire de la publication des appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, nous poursuivons notre route vers un partenariat authentique avec les Premières Nations, les Inuit et les Métis dans le respect de leur leadership et de leurs connaissances. Nous réitérons également notre engagement à travailler ensemble pour donner suite aux appels à l'action humblement et selon le principe de responsabilité.

Nous sommes déterminés à progresser ensemble, dans un esprit de solidarité, aux quatre coins de ces terres, unis dans la vérité, la guérison et le respect. »

