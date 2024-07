WHITEHORSE, YT, le 18 juill. 2024 /CNW/ - « Après des années de travail et grâce à une forte participation de l'industrie, nous sommes heureux d'annoncer que tous les grands détaillants ont accepté d'adhérer au Code de conduite du secteur des produits d'épicerie. Cela inclut Loblaw, Sobeys, Metro et, plus récemment, Walmart et Costco. Il s'agit d'une étape positive vers plus d'équité, de transparence et de prévisibilité dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire et pour les consommateurs. Nous remercions le conseil provisoire du Bureau du Code de conduite pour le secteur des produits d'épicerie pour son travail acharné. »

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes-ressources : Pour les médias : Annie Cullinan, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 1-613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]