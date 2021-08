À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, nous rendons hommage aux jeunes du Canada et du monde entier

OTTAWA, ON, le 12 août 2021 /CNW/ - En cette Journée internationale de la jeunesse, nous rendons hommage aux jeunes de tout le pays et au rôle important qu'ils jouent pour bâtir un Canada plus viable, plus résilient et plus inclusif.

Le thème de cette année, « Transformer les systèmes alimentaires : L'innovation des jeunes pour la santé humaine et planétaire », met l'accent sur l'importance de préparer un avenir meilleur pour les prochaines générations. Un tel effort mondial ne peut être réalisé sans l'importante participation et contribution des jeunes. Afin de soutenir les jeunes dans leurs efforts et de leur donner les moyens de se réaliser, le gouvernement du Canada s'est engagé à aller à leur rencontre et à leur donner la parole pour influencer les décisions qui les touchent aujourd'hui et à l'avenir.

Les jeunes ont des expériences uniques et des idées novatrices pour relever les défis exceptionnels auxquels le monde est actuellement confronté. Hier, nous avons publié le tout premier Rapport sur l'état de la jeunesse, afin de mieux faire connaître la situation des jeunes au Canada et de mettre en lumière les possibilités et les défis auxquels ils font face, dans leurs propres mots. Le rapport n'est pas seulement destiné aux jeunes ni inspiré par la mobilisation de jeunes, il est aussi largement rédigé par des jeunes. Il s'inscrit dans le cadre du dialogue permanent du gouvernement avec les jeunes, qui continuera à faire entendre la voix des jeunes, au sein du Conseil jeunesse du premier ministre et au-delà, sur les questions qui leur tiennent le plus à cœur.

Lorsque les jeunes apprennent, travaillent et réussissent, nos communautés et notre pays tout entier en bénéficient. Pour bâtir un Canada plus fort pour les générations à venir, il faut que les jeunes reçoivent une bonne éducation, acquièrent une bonne expérience et aient de bonnes possibilités d'emploi. C'est pourquoi le gouvernement a mis en place de nombreuses mesures pour veiller à ce que les jeunes bénéficient de l'égalité des chances et aient l'occasion de réussir.

Depuis le début de la pandémie, le gouvernement a créé plus 300 000 occasions d'emploi pour les jeunes et les étudiants et a offert un revenu d'appoint à plus de 700 000 étudiants par l'entremise de la Prestation canadienne d'urgence pour les étudiants. De plus, dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement investit plus de 5,7 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années afin d'aider les jeunes Canadiens et Canadiennes à faire des études, d'alléger l'endettement des jeunes diplômés lié aux prêts étudiants et de leur ouvrir des possibilités accrues sur le marché du travail. Prises globalement, ces mesures de soutien offertes aux jeunes par le gouvernement du Canada en réponse à la crise actuelle comptent parmi les plus conséquentes dans le monde.

Les jeunes ne sont pas seulement passionnés, motivés et actifs dans la défense d'un avenir meilleur, ils sont l'avenir. Partout au Canada et dans le monde, nous prenons le temps aujourd'hui de rendre hommage à la contribution et aux réalisations exceptionnelles de jeunes gens diversifiés et résilients. En investissant dans nos jeunes aujourd'hui, nous assurons la croissance économique et la prospérité du Canada pour les générations à venir.

