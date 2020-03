Déclaration des ministres Bennett, Miller et Vandal à l'occasion de la Journée internationale de la femme

OTTAWA, le 8 mars 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, nous célébrons les femmes remarquables qui ont ouvert la voie à l'égalité des sexes dans le monde. Nous reconnaissons également les femmes et les filles inuites, métisses et des Premières Nations, ainsi que les personnes LGBTQ et bispirituelles et les alliées des femmes qui passent à l'action pour l'égalité en cette journée.

Nous remercions les femmes autochtones du travail qu'elles font pour sensibiliser la population aux préjugés et pour mettre fin à la discrimination fondée sur le sexe. Les femmes sont le cœur des communautés. Ce sont les mères, les filles, les sœurs, les tantes, les nièces et les grands-mères qui continueront de montrer la voie vers un véritable changement.

Les femmes autochtones sont des agentes de changement. La puissante influence qu'une seule femme peut avoir sur sa communauté est remarquable. Elles dirigent le changement et ont des répercussions dans l'ensemble du pays. Leurs idées, leurs visions et leurs solutions sont essentielles pour régler les problèmes qui touchent les communautés autochtones d'aujourd'hui. Nous travaillons en partenariat avec les femmes autochtones du Canada en fonction de leurs priorités.

Le gouvernement du Canada s'est fermement engagé à atteindre l'égalité entre les sexes et à établir avec les peuples autochtones une relation renouvelée fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat. En août 2019, le Canada a éliminé toutes les iniquités connues fondées sur le sexe dans l'inscription à titre d'Indien de la Loi sur les Indiens. Actuellement, des séances d'information et de discussion sont organisées avec des représentants des Premières Nations et des groupes autochtones afin de faire le point sur la mise en œuvre des changements, poursuivre les discussions autour d'une réforme plus large en matière d'adhésion et de citoyenneté et obtenir une rétroaction initiale sur la façon de s'y prendre.Faire progresser l'égalité des sexes signifie aussi mettre fin à la violence faite aux femmes et aux filles autochtones ainsi qu'aux personnes LGBTQ et bispirituelles. Pour établir une feuille de route claire à cette fin, un plan d'action national est en cours d'élaboration en collaboration avec les provinces, les territoires, les dirigeants autochtones et les organisations de femmes autochtones.

Nous travaillons également à améliorer la sécurité des femmes, des enfants et des familles autochtones en continuant d'appuyer les initiatives visant à améliorer l'accès aux services de prévention et de protection contre la violence familiale.

Nous avons tous la responsabilité de poursuivre ensemble sur la voie de l'égalité des sexes et d'appuyer les pionnières qui ouvrent cette voie. En cette Journée internationale de la femme, nous vous encourageons à célébrer les femmes et les filles de vos communautés et à vous joindre à elles pour faire progresser l'égalité des sexes au Canada.

