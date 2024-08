OTTAWA, ON, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, le 9 août 2024 /CNW/ - L'honorable Gary Anandasangaree, l'honorable Patty Hajdu et l'honorable Dan Vandal ont fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« Aujourd'hui, en cette Journée internationale des peuples autochtones, nous reconnaissons et célébrons l'histoire, les cultures et les contributions importantes des peuples et des communautés autochtones au Canada et partout dans le monde.

Les communautés autochtones du monde entier sont les gardiens de leurs cultures, de leurs langues et de leur sagesse. Dans toute leur diversité, ils ont en commun le défi de protéger leur autonomie, de préserver leur histoire et de maintenir leurs modes de vie.

Il est essentiel que nous tâchions de protéger les modes de vie et les points de vue des Autochtones, non seulement au Canada, mais aussi partout dans le monde. Ici, au Canada, nous travaillons à faire progresser l'autodétermination et à faire en sorte que les droits et les structures politiques, économiques et sociales des communautés autochtones soient protégés. En partenariat avec les Premières Nations, les Inuit, les Métis et les partenaires autochtones signataires de traités modernes, nous rétablissons les relations de nation à nation et contribuons à concrétiser les visions autochtones en matière d'autodétermination. De ce fait, nous collaborons avec les partenaires autochtones pour appliquer la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, comme en fait foi le Plan d'action de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies.

Nous en profitons aujourd'hui pour souligner l'importance de préserver les cultures et les traditions distinctes des peuples autochtones au Canada et partout dans le monde. Leurs contributions inestimables au développement économique, à la résilience face aux changements climatiques et à la diversité culturelle sont essentielles à notre avenir collectif. En respectant les droits des peuples autochtones et en appuyant leur vision de l'autodétermination, nous honorons non seulement leur importance, mais nous cultivons un monde plus diversifié et durable pour tous. »

