Déclaration des dirigeants du G7 concernant les enjeux géopolitiques

ÉVIAN, France, le 17 juin 2026 /CNW/ - Cabinet du Premier ministre

Ukraine

« Nous, dirigeants du G7, sommes unis dans notre soutien indéfectible à l'égard de l'Ukraine dans la défense de sa liberté, de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Nous réaffirmons notre solidarité avec la population ukrainienne, qui subit des attaques visant ses infrastructures essentielles et son patrimoine culturel. Nous saluons la résilience de l'Ukraine et les progrès qu'elle a accomplis sur le champ de bataille ces derniers mois, et soulignons qu'une nouvelle dynamique s'est désormais mise en place.

Afin d'appuyer et d'accélérer cette nouvelle dynamique, nous convenons d'augmenter l'envoi de capacités de défense aérienne, de systèmes et intercepteurs supplémentaires et de capacités de longue portée. Nous sommes également disposés à envisager d'accorder à l'Ukraine des licences lui permettant d'accroître sa production de matériel militaire.

Nous insistons sur l'importance de la résilience énergétique en fonction des besoins et priorités exprimés par les autorités ukrainiennes. Nous convenons d'augmenter le soutien offert en vue d'aider le pays à traverser l'hiver prochain.

Nous nous engageons à accroître la pression exercée sur l'économie de guerre de la Russie. À cet égard, nous durcirons nos sanctions dans les secteurs pétrolier et gazier. Nous estimons que le moment est venu de prendre des mesures supplémentaires, le président Trump ayant conclu un accord que nous appuyons concernant la réouverture du détroit d'Ormuz.

Moyen-Orient

Nous prenons acte de l'importante avancée et de l'occasion qui se présentent actuellement au Moyen-Orient.

Nous saluons l'annonce d'un accord entre les États-Unis et l'Iran, obtenu sous le leadership résolu du président Trump, avec le soutien des pays médiateurs, qui offre une occasion historique d'empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire et d'éliminer les menaces liées aux activités régionales et balistiques de ce pays. Nous appuyons cet accord et sommes prêts à contribuer à sa mise en œuvre.

Nous réaffirmons que le droit de passage en transit, sans restrictions ni péages, constitue le socle du commerce international. Nous convenons que l'initiative multinationale, indépendante et défensive que mènent la France et le Royaume-Uni peut jouer un rôle important pour faciliter la reprise du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, en protégeant les navires marchands, en rassurant les opérateurs de transport maritime et en contribuant à vérifier que toutes les mines ont été retirées.

Nous appuyons fermement la conclusion d'un accord diplomatique rigoureux et exhaustif, complémentaire au protocole d'entente négocié par le président Trump, qui permettra d'instaurer la paix et d'assurer la sécurité pour tous dans la région. Nous insistons sur le fait que les négociations menées à cette fin doivent prendre en compte les menaces que représente l'Iran dans la région et ailleurs, et garantir que ce pays ne se dote jamais de l'arme nucléaire. Nous convenons que ces négociations pourraient tirer parti des contributions des partenaires régionaux et internationaux concernés, notamment de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Nous réitérons que jamais l'Iran ne se dotera de l'arme nucléaire.

En ce qui a trait au Liban, nous soutenons, grâce à un cessez-le-feu immédiat et durable, les efforts déployés par les dirigeants libanais en vue de contraindre le Hezbollah à déposer les armes et d'instaurer le monopole relativement à celles-ci, ainsi que de protéger l'intégrité territoriale et la souveraineté du Liban au moyen de garanties de sécurité internationales adaptées.

À Gaza, nous allons accélérer le travail humanitaire et de reconstruction ainsi que la mise en œuvre des mesures pertinentes en matière de politique et de sécurité. Nous demandons la fin des hostilités en Cisjordanie.

Nous nous engageons à accélérer la diversification du réseau d'approvisionnement en énergie afin de réduire la vulnérabilité mondiale attribuable au détroit d'Ormuz et d'accroître les stocks d'énergie. Nous nous réjouissons du potentiel qu'a le Canada de fournir une forte capacité supplémentaire aux marchés mondiaux dans les prochaines années.

Région indo-pacifique

Nous soulignons l'importance de maintenir une région indo-pacifique libre et ouverte qui repose sur la primauté du droit. Nous réaffirmons notre opposition à toute tentative unilatérale de changer le statu quo, en particulier par la force ou la coercition, dans les mers de Chine orientale et méridionale et dans le détroit de Taïwan. Ces questions ne devraient se résoudre que par la voie d'un dialogue pacifique.

Nous exprimons notre vive préoccupation au sujet des programmes nucléaires et de missiles balistiques de la Corée du Nord et nous réaffirmons notre engagement à l'égard de la dénucléarisation complète de la Corée du Nord, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous exhortons la Corée du Nord à résoudre immédiatement les cas d'enlèvement. Nous réitérons la nécessité de lutter de manière concertée contre les vols de cryptomonnaie et la cybercriminalité orchestrée par la Corée du Nord.

Nous nous réjouissons de la tenue par le président Macron, le 11 juin 2026, du Sommet de convergence mondiale pour la croissance, auquel la Chine a pris part. Nous réaffirmons notre intérêt commun à nous pencher avec d'autres grandes économies sur les causes des déséquilibres vastes et persistants dans le monde et sur la nécessité de nous y attaquer. Nous poursuivrons ces efforts au sein du G20, dont les États-Unis assument la présidence en 2026, et d'autres tribunes concernées. »

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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