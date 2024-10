OTTAWA, ON, le 3 oct. 2024 /CNW/ - Nous, dirigeants du G7, exprimons notre profonde inquiétude concernant la détérioration de la situation au Moyen-Orient et condamnons avec la plus grande fermeté l'attaque militaire directe de l'Iran contre Israël, qui constitue une grave menace pour la stabilité de la région.

Nous réitérons sans équivoque notre engagement à l'égard de la sécurité d'Israël. Les actes hautement déstabilisants de l'Iran dans l'ensemble du Moyen-Orient, par l'intermédiaire de groupes terroristes mandataires et de groupes armés, comme les Houthis, le Hezbollah et le Hamas, et de milices sympathisantes de l'Iran doivent cesser. Hier, nous avons discuté de mesures et d'efforts concertés visant à éviter une escalade dans la région.

Un cycle dangereux d'attaques et de représailles risque de provoquer une escalade incontrôlable à l'échelle du Moyen-Orient, ce qui n'est dans l'intérêt de personne. Par conséquent, nous exhortons tous les acteurs régionaux à agir de manière responsable et avec retenue. Nous encourageons toutes les parties à s'engager de manière constructive afin d'apaiser les tensions actuelles. Le droit humanitaire international doit être respecté.

À la veille du tragique anniversaire des attaques du 7 octobre 2023 perpétrées par le Hamas, nous condamnons une nouvelle fois avec la plus grande fermeté ces actes injustifiés de violence délibérée et nous nous tenons aux côtés des familles des victimes et des otages détenus par le Hamas.

De plus, nous réitérons notre appel à l'instauration d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza, à la libération sans condition de tous les otages, à l'augmentation considérable et soutenue du flux d'aide humanitaire et à la fin du conflit. Nous soutenons pleinement les efforts déployés par les États-Unis, le Qatar et l'Égypte pour parvenir à un tel accord global, conformément à la résolution 2735 du Conseil de sécurité des Nations Unies. La situation à Gaza est catastrophique et des dizaines de milliers de vies innocentes ont été perdues. Nous rappelons l'absolue nécessité de protéger la population civile et de permettre un accès humanitaire total, rapide, sûr et sans entrave. Nous poursuivrons nos efforts pour mettre en place les conditions qui permettront d'instaurer une paix durable qui débouchera sur une solution à deux États, où Israël et la Palestine pourront vivre côte à côte dans la paix et la sécurité.

Par ailleurs, nous sommes profondément préoccupés par la situation au Liban. Nous rappelons la nécessité [d'une cessation des hostilités dès que possible afin de créer un espace pour] une solution diplomatique le long de la ligne bleue, conformément à la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il s'agit de la seule voie pour désamorcer les tensions de manière durable, stabiliser la frontière entre Israël et le Liban, rétablir pleinement la souveraineté, l'intégrité territoriale et la stabilité du Liban et permettre aux citoyens déplacés de rentrer chez eux, en toute sécurité des deux côtés de la frontière. Nous exhortons tous les acteurs concernés à protéger les populations civiles. Nous sommes également déterminés à offrir de l'aide humanitaire aux civils libanais afin de répondre à leurs besoins urgents.

Par ailleurs, nous offrons nos sincères condoléances aux familles des victimes civiles en Israël, à Gaza et au Liban.

Nous soulignons l'importance des Nations Unies dans la résolution des conflits armés et l'atténuation des conséquences humanitaires au Moyen-Orient. À cet égard, nous reconnaissons le rôle de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) dans le rétablissement de la paix et de la sécurité. Nous sommes déterminés à renforcer notre soutien à la mission, conformément aux résolutions applicables des Nations Unies.

À cette fin, nous resterons en contact étroit avec tous les acteurs concernés.

