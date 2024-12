OTTAWA, ON, le 12 déc. 2024 /CNW/ - Nous, dirigeants du Groupe des Sept (G7), réaffirmons notre engagement envers la population de la Syrie et soutenons pleinement une transition politique inclusive qui sera adoptée et menée par les Syriens, dans l'esprit des principes de la Résolution no 2254 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous exhortons toutes les parties à préserver l'intégrité territoriale et l'unité nationale de la Syrie et respectons son indépendance et sa souveraineté. Nous réitérons notre appui à la Force des Nations Unies chargée d'observer le désengagement sur le plateau du Golan, situé entre Israël et la Syrie.

Nous sommes prêts à soutenir un processus de transition qui se déroulera dans ce contexte et qui mènera à une gouvernance crédible, inclusive et non confessionnelle garantissant le respect de la primauté du droit et des droits universels de la personne, y compris des droits des femmes, la protection de tous les Syriens, dont les minorités religieuses et ethniques, ainsi que la transparence et la reddition de comptes. Le G7 offrira sa collaboration et son plein appui à un éventuel gouvernement syrien respectant ces normes et émanant de ce processus.

De plus, nous soulignons l'importance de tenir le régime Assad responsable de ses crimes et nous poursuivrons notre collaboration avec l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques et d'autres partenaires afin de sécuriser, de répertorier et de détruire les stocks d'armes chimiques qu'il reste en Syrie.

Après des décennies d'atrocités commises par le régime Assad, nous restons solidaires du peuple syrien. Nous dénonçons le terrorisme et l'extrémisme violent sous toutes leurs formes. Nous espérons que quiconque voulant prendre part à la gouvernance de la Syrie démontre un engagement à l'égard des droits de tous les Syriens, prévienne l'effondrement des institutions de l'État, s'attache au relèvement et au rétablissement du pays et veille à instaurer des conditions propices au retour volontaire en Syrie, en toute sécurité et dans la dignité, de tous ceux qui avaient été forcés de fuir leur patrie.

