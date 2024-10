OTTAWA, ON, le 25 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, nous, dirigeants du Groupe des Sept (G7), sommes parvenus à un consensus sur la façon de verser la somme d'approximativement 50 milliards de dollars américains à l'Ukraine en prêts dans le cadre de l'accélération de l'utilisation des recettes extraordinaires.

Le service et le remboursement de ces prêts seront assurés par les futurs flux de recettes extraordinaires provenant de l'immobilisation des actifs souverains russes, conformément aux régimes juridiques respectifs des membres du G7 et au droit international. Les prêts seront versés au moyen de multiples canaux pour soutenir le budget, les forces armées et l'aide à la reconstruction de l'Ukraine, conformément à toutes les lois en vigueur et aux régimes juridiques respectifs des membres du G7. Notre objectif est de commencer à débourser les fonds d'ici la fin de l'année.

Nous exprimons notre vive gratitude envers les ministres des Finances d'avoir rapidement mis en œuvre cette décision historique des dirigeants du G7, en convenant d'une solution technique garantissant la cohérence, la coordination, la répartition équitable des prêts et la solidarité entre tous les partenaires du G7. Nous sommes particulièrement reconnaissants à l'Union européenne et à ses États membres pour leur participation constructive à l'obtention de ce résultat remarquable.

L'annonce d'aujourd'hui vient confirmer que le G7 respecte l'engagement qu'il a pris en juin dernier lors du Sommet des dirigeants du G7 tenu dans les Pouilles. L'agression illégale et non provoquée de la Russie cause des préjudices incalculables au peuple ukrainien ainsi qu'à la paix et à la sécurité dans le monde. Notre détermination à apporter à l'Ukraine le soutien dont elle a besoin pour l'emporter ne faiblira pas. La Russie doit mettre fin à sa guerre d'agression illégale et payer pour les dommages qu'elle aura fait subir à l'Ukraine, conformément au droit international.

Le G7 demeure résolument solidaire du combat que mène l'Ukraine pour la liberté, ainsi que de son rétablissement et de sa reconstruction. Grâce à l'important financement provenant des prêts au titre de l'accélération de l'utilisation des recettes extraordinaires destinés à répondre aux besoins urgents de l'Ukraine, nous affirmons une fois de plus notre détermination inébranlable à la soutenir, et ce, aussi longtemps qu'il le faudra. Le temps ne joue pas en faveur du président Poutine.

