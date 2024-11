OTTAWA, ON, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du 76e anniversaire de Sa Majesté le roi Charles III :

« Aujourd'hui, je me joins à tous les Canadiens ainsi qu'aux citoyens du Commonwealth et du monde entier pour célébrer le 76e anniversaire de Sa Majesté le roi Charles III.

« Depuis des décennies, Sa Majesté plaide pour le progrès dans d'importants dossiers comme l'action climatique, la conservation, les soins de santé et l'éducation. Ainsi, son action concorde avec notre détermination à bâtir un avenir meilleur et plus équitable pour chaque génération.

« Toute sa vie, Sa Majesté a entretenu des rapports étroits avec notre pays. Sa première tournée officielle au Canada a eu lieu en 1970 et, depuis lors, ses visites ont contribué à l'établissement de liens solides avec nos communautés. J'espère que la relation entre Sa Majesté et le Canada ne fera que se resserrer dans les années à venir.

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite à Sa Majesté un très joyeux anniversaire et lui offre tous mes vœux de santé et de bonheur. »

