OTTAWA, ON, le 11 févr. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion du Jour de l'agriculture canadienne, nous rendons hommage à tous nos agriculteurs canadiens et célébrons l'excellent travail qu'ils accomplissent. Le Canada est un leader mondial en matière d'agriculture, avec un système alimentaire solide soutenu par des agriculteurs dévoués qui travaillent toute l'année pour mettre des aliments de qualité supérieure sur nos tables.

Lorsque je voyage à travers notre pays, j'aperçois la fierté que nos agriculteurs ont pour le travail qu'ils accomplissent. Cela me rappelle la chance que nous avons d'avoir les meilleurs producteurs au monde pour soutenir notre économie et remplir nos assiettes. En 2024, le secteur agricole et agroalimentaire a représenté 150 milliards de dollars du PIB du Canada et près de 100 milliards de dollars de nos exportations. C'est tout un exploit, et cela prouve que la demande nationale et internationale pour nos produits canadiens augmente.

Je le répète souvent : il faut être optimiste pour être un agriculteur. Vous plantez vos cultures et élevez vos animaux sans savoir ce que l'avenir vous réserve. En tant qu'agriculteur, je suis certainement optimiste quant à l'avenir de l'agriculture canadienne. Notre secteur présente un tel potentiel. L'avenir dépend de la prochaine génération de jeunes agriculteurs qui commencent tout juste leur carrière agricole. Nous voyons leur passion grandir chaque jour.

Des céréales aux fruits, en passant par les produits laitiers et le bœuf, nous avons la chance de disposer d'une abondance incroyable. J'invite la population canadienne à se joindre à moi pour remercier toutes les personnes qui travaillent fort pour nous offrir les produits exceptionnels et délicieux qui font la réputation du Canada.

L'honorable Lawrence MacAulay

Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

