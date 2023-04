OTTAWA, ON, le 6 avril 2023 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) reconnaît la décision annoncée aujourd'hui par la Cour suprême du Canada selon laquelle elle n'entendra pas l'affaire Cambie Surgeries Corporation, et al. c. Procureur général de la Colombie-Britannique, et al.

Même si la Cour suprême ne rend pas de décision sur cette affaire précise, l'enjeu consistant à assurer à la population canadienne un accès opportun aux soins de santé demeure.

Le débat sur les soins financés par le secteur privé ne cesse de s'intensifier alors que la patientèle lutte pour accéder aux soins et que les prestataires de soins de santé continuent à supporter le fardeau de l'épuisement professionnel. Il faut approfondir le débat public sur cette question.

L'AMC réitère sa position selon laquelle la patientèle, partout au pays, mérite de recevoir des soins de santé de qualité en temps opportun, peu importe sa capacité de payer. À la lumière de la hausse du financement fédéral en matière de soins de santé, nous pressons les gouvernements, partout au pays, de continuer à travailler ensemble, avec les prestataires de soins de santé et avec la patientèle pour mettre en œuvre des innovations visant à améliorer l'accès aux soins de la population canadienne.

Dr Alika Lafontaine

Président, AMC

