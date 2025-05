OTTAWA, ON, le 26 mai 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, mon mari Whit et moi-même nous joignons à toute la population canadienne pour souhaiter la bienvenue au Canada à Leurs Majestés le roi Charles III et la reine Camilla.

La visite de Leurs Majestés à ce moment charnière de notre histoire revêt une importance majeure. Elle réaffirme le lien constitutionnel solide qui a façonné la trajectoire du Canada en tant que nation fière et indépendante.

Leur visite nous invite à réfléchir à notre identité et à célébrer notre spécificité nationale.

Le rôle de la Couronne au Canada est plus que symbolique : il tient lieu de pierre angulaire aux libertés et aux droits démocratiques que nous chérissons. La présence de Leurs Majestés nourrit un sentiment d'unité parmi les Canadiens et Canadiennes, en nous rappelant les valeurs communes qui nous rapprochent : le respect, la compassion et l'espoir.

Que la visite de Leurs Majestés au Canada nous encourage à aller de l'avant, forts d'une détermination et d'une motivation renouvelées, pour écrire les prochains chapitres de notre remarquable histoire nationale.

Bienvenue chez vous, Vos Majestés.

- Mary Simon

