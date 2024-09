OTTAWA, ON, le 26 sept. 2024 /CNW/ - J'ai été nommée première gouverneure générale autochtone du Canada sur la base de mes nombreuses années d'expérience en tant que bâtisseuse de ponts entre différentes communautés et nations, en tant que défenseure de l'éducation et en tant que défenseure des droits des Autochtones, ainsi qu'en raison de mon engagement de longue date à faire progresser la réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones. Bien que parlant couramment l'inuktitut et l'anglais, je n'étais pas en mesure de parler le français.

Étant Canadienne et Québécoise, je comprends très bien la relation critique entre l'identité, la culture et la langue. C'est pourquoi parler ma langue maternelle, l'inuktitut, fait partie intégrante de mon identité. C'est pourquoi je suis si attachée à la revitalisation et à la préservation de toutes les langues autochtones. Je comprends l'importance du français pour les Canadiens et Canadiennes francophones : c'est un élément essentiel de leur culture et de leur identité. C'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque j'ai pris mes fonctions de gouverneure générale, je me suis engagée à apprendre le français et à continuer de m'exercer, afin de m'améliorer et d'utiliser les trois langues.

Je reste fidèle à ce que j'ai dit dans mon discours d'installation : je m'efforcerai de jeter des ponts entre les diverses origines et cultures qui reflètent le caractère unique et prometteur de notre grand pays, tout en continuant à mettre en lumière les questions qui importent aux Canadiens et Canadiennes.

Mary Simon

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook , Instagram , X et YouTube .

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, 343-573-7563, [email protected]