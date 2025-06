OTTAWA, ON, le 3 juin 2025 /CNW/ - Mon mari Whit et moi-même adressons nos plus sincères vœux de force et de courage aux Canadiennes et Canadiens éprouvés par les feux de forêt qui continuent de ravager l'ouest du pays et qui ont contraint de nombreuses personnes à quitter leur maison et leur communauté.

Nous sommes de tout cœur avec ceux qui sont touchés par cette tragédie : familles, personnes âgées, personnes vulnérables qui sont les plus durement touchées. Partout au pays, la population canadienne est solidaire avec toutes les personnes évacuées, en reconnaissant tout particulièrement les difficultés uniques auxquelles sont confrontées les communautés nordiques et autochtones.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux premiers intervenants, aux pompiers, au personnel militaire et aux équipes de gestion des urgences qui travaillent encore sans relâche sur le terrain pour protéger des vies et soutenir les personnes évacuées. Je remercie également les nombreux bénévoles de la communauté qui se sont mobilisés pour se soutenir les uns les autres, démontrant ainsi le profond esprit de compassion et de résilience propre à tous les Canadiens. Les jours à venir seront difficiles, mais nous avons toute confiance en votre détermination inébranlable, ainsi qu'en votre capacité à surmonter ces obstacles et à en sortir plus forts. Sachez que le Canada tout entier est avec vous, en tout temps.

Mary Simon

