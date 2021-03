En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 10 mars 2021 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (« Manuvie » ou la « Société ») a fait la déclaration suivante aujourd'hui relativement à la décision favorable de la Cour d'appel de la Saskatchewan dans le litige touchant Mosten Investment LP (« Mosten ») :

Nous sommes satisfaits de la décision de la Cour d'appel interdisant les dépôts illimités dans les contrats d'assurance vie universelle en Saskatchewan. La Cour a confirmé que la réglementation du gouvernement de la Saskatchewan s'applique à tous les contrats d'assurance vie universelle, y compris aux contrats sur lesquels porte ce litige. La décision confirme que les titulaires de contrat ne peuvent pas faire des dépôts illimités dans des contrats d'assurance vie universelle et indique clairement que les dépôts doivent être liés aux montants requis pour payer la prime d'assurance vie.

Comme nous l'avons déjà mentionné, nous avons toujours eu confiance que nous aurions gain de cause dans ce litige, et que cela n'aurait aucune incidence importante sur les activités de la Société.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance et de gestion de patrimoine et d'actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2020, elle comptait plus de 37 000 employés, plus de 118 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 30 millions de clients. Au 31 décembre 2020, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1 300 milliards de dollars canadiens (1 000 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 31,6 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 155 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

SOURCE Société Financière Manuvie

Renseignements: Communications avec les médias, Sean B. Pasternak, 416 254-2114, [email protected] ; Relations avec les investisseurs, Adrienne O'Neill, 416 926-6997, [email protected]

Liens connexes

http://www.manulife.com