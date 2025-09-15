OTTAWA, ON, le 15 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) a publié la déclaration suivante concernant l'utilisation de l'acétaminophène pendant la grossesse:

La SOGC a publié une déclaration de principe réaffirmant que l'acétaminophène reste une option sûre et appropriée pour traiter la fièvre et la douleur pendant la grossesse, lorsque cela est nécessaire. (Groupe CNW/The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada) Logo de la SOGC (Groupe CNW/The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada)

« À la lumière des déclarations médiatiques soulevant des questions quant à la sécurité de l'utilisation de l'acétaminophène pendant la grossesse, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) a réexaminé les données probantes et réaffirme sa recommandation de 2021 : l'acétaminophène reste une option de première intention sûre et appropriée pour traiter la fièvre et la douleur pendant la grossesse lorsque cela est médicalement requis, aux doses recommandées et pendant la durée nécessaire la plus courte possible.

Malgré certaines allégations suggérant un lien de causalité entre l'exposition prénatale à l'acétaminophène et certains troubles neurodéveloppementaux, la SOGC réaffirme que les preuves à l'appui de ces allégations sont faibles et ont été systématiquement réfutées par les organismes scientifiques et réglementaires. Plusieurs organisations médicales internationales réputées ont également déclaré avec fermeté que la pratique clinique actuelle concernant l'utilisation de l'acétaminophène pendant la grossesse ne devrait pas changer.

La SOGC souligne que la fièvre non traitée pendant la grossesse comporte des risques bien documentés pour la mère et le bébé, notamment des anomalies fœtales, des complications cardiovasculaires fœtales et même des troubles du spectre autistique. L'accès à une prise en charge efficace de la douleur est considéré comme un droit humain, dont les femmes ne devraient pas être privées simplement parce qu'elles sont enceintes.

À une époque où la désinformation et les fausses informations se multiplient, la SOGC exhorte vivement toutes les Canadiennes et tous les Canadiens à s'assurer que les décisions concernant leurs soins de santé sont fondées sur des données scientifiques et une expertise clinique.

La SOGC encourage les femmes à discuter avec leur professionnel de la santé de toute question ou préoccupation concernant les médicaments avant de débuter ou de cesser un traitement pendant la grossesse. »

Pour plus d'informations, veuillez consulter l'intégralité de la Déclaration de position de la SOGC sur l'utilisation de l'acétaminophène pour soulager la douleur et la fièvre pendant la grossesse.

SOURCE The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada

Demandes des médias : Kelsey MacDonald, Directrice des communications et des affaires publiques, Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, [email protected], 613-730-4192 x 228