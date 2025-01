OTTAWA, ON, le 30 janv. 2025 /CNW/ - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, présidente du Conseil du Trésor, a fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« Les Canadiens et les Canadiennes s'attendent à ce que les gouvernements fournissent des services et des programmes à l'aide de technologies modernes. Comme le souligne l'Énoncé économique de l'automne 2024, le gouvernement du Canada s'efforce d'améliorer l'efficacité et la qualité des programmes et des services offerts aux citoyens et citoyennes du pays.

Il s'agit notamment de présenter une stratégie en matière d'intelligence artificielle (IA) pour mieux servir la population canadienne. Bien que l'IA offre des possibilités d'innovation et d'efficacité, il convient de trouver un équilibre avec une utilisation responsable. Cette stratégie orientera la manière dont l'IA devrait être utilisée dans la fonction publique fédérale, tout en faisant en sorte qu'elle respecte des valeurs, une éthique et des règles claires.

Dans le cadre de l'élaboration de cette stratégie, le gouvernement du Canada a sollicité l'avis de divers groupes par le biais d'activités de mobilisation et de consultations. Les commentaires recueillis à ce jour ont été essentiels à l'élaboration de ce plan, qui met l'accent sur l'adoption sûre de l'IA, l'accessibilité et l'inclusion, ainsi que le maintien d'un dialogue continu et de la transparence.

Aujourd'hui, lors du Sommet des dirigeants du gouvernement numérique, j'ai présenté notre rapport "Ce que nous avons entendu" rédigé à l'issue de nos consultations sur la stratégie en matière d'IA pour la fonction publique fédérale. Ce rapport est désormais accessible en ligne et reflète les commentaires et les recommandations des représentants et représentantes des instituts de recherche, du milieu universitaire, de l'industrie, de la société civile, des agents négociateurs et des organisations autochtones, ainsi que des membres du public. J'attends avec impatience la publication de la stratégie complète en matière d'IA au printemps. »

