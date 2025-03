OTTAWA, ON, le 7 mars 2025 /CNW/ - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, présidente du Conseil du Trésor, a fait la déclaration suivante par suite de la publication de l'audit :

« Aujourd'hui, la contrôleure générale a publié un audit interne horizontal de la gouvernance en matière d'approvisionnement. Cet audit a été annoncé en mars 2024, dans le cadre d'une série de mesures visant à renforcer la gestion et la surveillance des activités d'approvisionnement du gouvernement.

« J'accueille favorablement les conclusions de l'audit interne horizontal de la gouvernance en matière d'approvisionnement de la contrôleure générale. Le gouvernement s'engage à veiller à ce que les processus d'approvisionnement soient efficaces et bien gérés et que l'argent des contribuables canadiens et canadiennes soit utilisé de façon judicieuse et responsable.

« Cet audit permet de confirmer que les ministères participants ont en place des processus pour gérer et superviser les activités d'approvisionnement, conformément à leurs rôles, leurs responsabilités et leurs obligations de rendre compte. Il a également permis de cerner des occasions de clarifier les responsabilités, de renforcer la collecte de données et d'améliorer les contrôles de conformité. Ces conclusions s'appuient sur les résultats d'autres audits et examens sur l'approvisionnement effectués au cours des dernières années.

« Pour donner suite aux conclusions de l'audit, le SCT continuera d'améliorer les orientations, le soutien et la formation à l'intention des fonctionnaires qui prennent part au processus d'approvisionnement. Les rôles et les responsabilités seront mieux définis en vue de combler les lacunes, et les options futures seront évaluées afin d'améliorer la mise en œuvre du processus d'approvisionnement dans l'ensemble du gouvernement.

« En outre, plus tard dans l'année, le SCT lancera le nouveau processus de risque et de conformité pour fournir un outil supplémentaire qui aidera les sous-ministres à vérifier que les règles et les exigences en matière d'approvisionnement continuent d'être respectées. »

