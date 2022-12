OTTAWA, ON, le 1er déc. 2022 /CNW/ - L'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor, a fait la déclaration suivante au sujet de l'approbation d'une nouvelle convention collective pour le groupe Fonction de contrôleur :

« Je suis très heureuse d'annoncer qu'après une année de négociations, notre gouvernement a officiellement approuvé une nouvelle convention collective avec l'Association canadienne des agents financiers (ACAF) pour nos agents de gestion financière et nos vérificateurs internes et externes.

Cette convention est avantageuse pour nos fonctionnaires qui travaillent fort et qui bénéficieront d'augmentations de salaire et d'autres améliorations le plus rapidement possible. Il s'agit également d'une entente raisonnable pour tous les Canadiens et toutes les Canadiennes.

Cette entente crée un précédent important et positif pour les autres processus de négociation collective en cours. Lorsque les parties sont déterminées à travailler ensemble de façon constructive à la table de négociation, nous pouvons conclure des ententes comme celle-ci qui sont équitables et qui reflètent le rôle important des fonctionnaires. Je suis convaincue qu'avec un engagement commun à collaborer et à négocier, nous pouvons obtenir des résultats similaires pour d'autres employés de la fonction publique.

En mon nom personnel, je tiens à remercier les membres de l'équipe de négociation du gouvernement et de l'équipe de négociation de l'ACAF pour leur engagement envers une négociation sérieuse et de bonne foi. »

