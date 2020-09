OTTAWA, le 18 sept. 2020 /CNW/ - Tout comme les premiers ministres provinciaux du Canada, l'AMC reconnaît qu'un financement fédéral additionnel est requis de toute urgence afin d'atténuer les énormes pressions que subit notre système de soins de santé.

Il est évident que la pandémie exacerbe le problème de l'accès opportun aux diagnostics et aux traitements essentiels, et qu'il faut soutenir les soins primaires et la santé publique si nous voulons vraiment prendre soin de la population canadienne et la protéger. Le système de soins de santé subissait déjà des pressions avant la COVID-19, il n'est donc pas étonnant que les temps d'attente soient devenus excessifs et que les services de soins communautaires soient surchargés.

L'Association médicale canadienne est d'avis que le financement fédéral additionnel doit être axé sur la reprise des services de soins de santé et l'élimination des retards en ce qui a trait aux interventions. Il faut améliorer la capacité en santé publique et élargir l'accès équitable aux soins primaires.

Nous sommes impatients de savoir comment le gouvernement fédéral va aborder ces problèmes dans le discours du Trône. Nous sommes prêts à travailler avec toutes les parties prenantes afin de lutter contre la pandémie et de faire des soins de santé le principal point à l'ordre du jour du gouvernement cet automne et cet hiver.

Dre Ann Collins

Présidente, Association médicale canadienne

