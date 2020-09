OTTAWA, ON, le 3 sept. 2020 /CNW/ - Les données publiées aujourd'hui par l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) dressent un sombre portrait de l'incidence de la COVID-19 sur la main-d'œuvre de la santé au Canada. Selon ces données, les travailleurs de la santé, qui forment 8 % de la population active du pays, représentent 19 % des cas de COVID-19. Cela confirme les préoccupations de longue date de l'AMC selon lesquelles les risques posés pour les travailleurs de la santé sont élevés et nous devons tout mettre en œuvre pour les protéger.

Comme des éclosions sont prévues au cours des semaines et des mois à venir, l'AMC presse tous les ordres de gouvernement et les autorités sanitaires de collaborer afin de protéger les travailleurs de la santé. De l'équipement de protection individuelle doit être facilement accessible, de manière prioritaire, et des mesures de santé publique doivent continuer à orienter nos interventions.

Alors que les données de l'ICIS mettent en lumière le taux d'infection chez les travailleurs de la santé, il faut améliorer ce type de suivi pour faire en sorte que nos politiques reposent sur des données probantes. Le travail fait par l'ICIS aujourd'hui nous rappelle que nous devons tout mettre en œuvre afin de protéger celles et ceux qui prennent soin de nous.

Dre Ann Collins

Présidente, Association médicale canadienne

Depuis 1867, l'Association médicale canadienne est la porte-parole nationale de la profession médicale au Canada. Nous travaillons avec des médecins en exercice, des médecins résidents et des étudiants en médecine sur des questions importantes pour la profession et la santé de la population canadienne. Nous préconisons des politiques et des programmes qui entraînent des changements significatifs pour les médecins et leurs patients.

SOURCE Association médicale canadienne

Renseignements: Pour en savoir plus ou organiser une entrevue : Relations avec les médias de l'AMC, [email protected], 613-807-0457