LONGUEUIL, QC, le 5 déc. 2024 /CNW/ - La présidente de l'Agence spatiale canadienne Lisa Campbell a fait la déclaration suivante aujourd'hui à la suite de la conférence de presse de la NASA sur le programme Artemis.

« Les êtres humains se préparent à retourner sur la Lune et, à titre de pays doté d'un excellent programme spatial depuis des dizaines d'années, le Canada est fier de prendre part à cette initiative internationale complexe. Nous sommes persuadés que la décision de la NASA (en anglais seulement) de reporter la mission Artemis II à avril 2026 au plus tôt est guidée par son engagement à assurer la sécurité de l'équipage et le succès du programme Artemis dans son ensemble. Nous travaillons étroitement avec tous nos partenaires internationaux pour faire avancer les vols spatiaux habités. L'Agence spatiale canadienne est déterminée à promouvoir l'exploration et le développement pacifiques et durables de l'espace pour le bien de l'humanité.

Le Canada marquera une page d'histoire quand l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne Jeremy Hansen survolera la Lune à bord de la mission Artemis II, le premier vol avec équipage du programme Artemis. Artemis II ouvrira la voie à un retour durable sur la Lune et incitera une nouvelle génération de Canadiens à vouloir faire partie du domaine palpitant de l'exploration spatiale et des découvertes scientifiques. »

Site Web : www.asc-csa.gc.ca

Suivez-nous dans les médias sociaux !

SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements : Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]