Déclaration de la ministre Valdez et du secrétaire d'État van Koeverden à l'occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

OTTAWA, ON, le 12 juin 2026 /CNW/ - La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez, et le secrétaire d'État (Sports), l'honorable Adam van Koeverden, ont fait la déclaration suivante à l'occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ :

« Aujourd'hui, les yeux du monde entier sont rivés sur le Canada alors que se tient son match d'ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, un événement mondial qui unit les gens autour d'un amour commun du sport et qui met en lumière la richesse des liens entre les cultures et les communautés. Le Canada est ravi d'accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ aux côtés du Mexique et des États-Unis.

« Ce tournoi est synonyme de nombreuses possibilités pour le secteur touristique canadien et les petites et moyennes entreprises qui en sont le cœur. Des millions d'amateurs de soccer se déplaceront pour assister à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et séjourneront dans nos hôtels, fréquenteront nos restaurants, feront leurs achats auprès d'entreprises locales, visiteront nos attractions et profiteront de l'accueil chaleureux de nos communautés. Ces visiteurs généreront des retombées économiques importantes pour les entreprises locales, favoriseront l'emploi et contribueront à la croissance de nos collectivités.

« Le tourisme est un moteur clé de l'économie canadienne et l'une des principales exportations de services du pays, représentant plus de 13 % de la valeur totale des exportations de services. Soutenant plus de 280 000 entreprises et employant plus de 2 millions de personnes partout au pays, le secteur contribue chaque année à hauteur de plusieurs milliards de dollars au produit intérieur brut du Canada et joue un rôle essentiel dans la prospérité des rues principales, des collectivités rurales et des centres urbains. Pour de nombreuses petites entreprises, particulièrement dans les secteurs de l'hébergement, de la restauration, du commerce de détail et des industries culturelles, les grands événements internationaux comme la Coupe du Monde de la FIFA™ peuvent représenter une occasion déterminante d'attirer de nouveaux clients, d'accroître leurs revenus et de renforcer leur résilience à long terme.

« Les manifestations à grand déploiement comme la Coupe du Monde de la FIFA™ consolident également la position du Canada en tant que destination de premier plan. Elles mettent en valeur nos infrastructures de calibre mondial, nos villes dynamiques et nos régions foisonnantes de diversité tout en incitant les visiteurs à revenir et en soutenant la croissance touristique à long terme. Les visiteurs qui découvrent le Canada dans de telles circonstances forgent des souvenirs impérissables, sont portés à renouveler l'expérience, et contribuent ainsi à appuyer les entreprises et les communautés bien au-delà de l'événement en question.

« Notre gouvernement maintient son ferme engagement à favoriser l'innovation, l'essor et la prospérité du secteur touristique. Nous travaillons de près avec les provinces, les territoires, les partenaires autochtones et l'industrie pour solidifier le secteur, ouvrir de nouvelles possibilités, et bâtir une économie touristique forte et inclusive.

« Des villes trépidantes aux paysages à couper le souffle, le Canada propose des expériences uniques et mémorables. La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ fait briller l'énergie, la diversité et l'hospitalité qui définissent notre pays ainsi que le talent, la créativité et le dévouement exceptionnels des personnes qui animent notre secteur touristique.

« Au moment d'accueillir les partisans de soccer, soulignons la force du secteur touristique et de ses entreprises et travailleurs qui se démarquent quotidiennement auprès des visiteurs d'ici et de l'étranger. Pendant la Coupe du Monde de la FIFA™ et au-delà, explorez nos collectivités, soutenez les entreprises locales et laissez-vous charmer par tout ce que le Canada a à offrir. »

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Erin Quevillon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]