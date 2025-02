Le 15 février est le Jour du drapeau national du Canada

OTTAWA, ON, le 15 févr. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, nous célébrons les 60 ans de notre drapeau national.

Le 15 février 1965, à midi, l'unifolié aux couleurs vives et à la feuille d'érable éclatante flottait pour la première fois sur la Colline du Parlement. Depuis, cette date est devenue une journée dédiée à honorer ce symbole reconnu à travers le monde.

Au fil des décennies, notre drapeau est devenu bien plus qu'un simple emblème. Il unit les Canadiens et Canadiennes autour des principes de démocratie, d'inclusion et de justice qui nous définissent. Ces dernières semaines, le vif élan d'unité et de fierté nationale démontre que nous sommes inébranlables. Nous choisirons toujours le Canada.

Notre drapeau incarne aussi l'excellence canadienne que j'ai pu voir rayonner partout au pays. Dans chaque salle de spectacle et centre culturel, où les artistes de chez nous démontrent leur talent au monde entier. Dans chaque musée et festival, où notre patrimoine est célébré. Sur chaque scène et écran, où nos créateurs et créatrices partagent les histoires qui mettent en lumière notre identité. Notre culture est l'un des piliers de notre souveraineté et une source de fierté nationale.

À l'image de notre richesse culturelle, notre drapeau est un puissant symbole de notre souveraineté, de notre résilience et de notre détermination. Le voir flotter bien haut nous rappelle que nous faisons partie d'une même équipe : l'équipe du Canada.

Plus que jamais, j'invite tous les Canadiens et Canadiennes à célébrer ensemble les 60 ans de notre drapeau national qui représente la promesse de notre avenir en tant que pays.

Pour en savoir plus ou participer à des activités en ligne adaptées à tous les âges, visitez le site Web du Jour du drapeau national.

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Charles Thibault-Béland, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Patrimoine canadien, [email protected] ; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]