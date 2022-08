Les athlètes, les entraîneurs, les bénévoles et la société hôte nous ont fait vivre des moments inoubliables aux Jeux d'été du Canada Niagara 2022

NIAGARA, ON, le 21 août 2022 /CNW Telbec/ - Comme les Jeux d'été du Canada Niagara 2022 ont pris fin hier, j'invite la population canadienne à se joindre à moi pour féliciter les athlètes, les entraîneurs, les officiels et toutes les personnes qui les ont soutenus. Merci également aux organisateurs et bénévoles des efforts exceptionnels qu'ils ont déployés pour la tenue de ce rendez-vous formidable.

Une fois de plus, les Jeux du Canada ont offert à tous et à toutes une expérience inoubliable. Ils ont inspiré la prochaine génération d'athlètes, de para-athlètes et d'athlètes d'Olympiques spéciaux canadiens, et ils leur ont laissé des souvenirs impérissables.

La quête de l'excellence des milliers de participants et participantes ainsi que leur passion pour le sport nous ont inspirés. Nous savons qu'en pratiquant des sports et en menant une vie active, nous en retirons des avantages individuels et nous contribuons à édifier des communautés plus saines et plus dynamiques.

Célébrons les réalisations des athlètes qui ont participé aux Jeux d'été du Canada de 2022. Ce rendez-vous tant attendu sera gravé à jamais dans notre mémoire. On se donne maintenant rendez-vous en 2023, à l'Île-du-Prince-Édouard, pour les Jeux d'hiver du Canada!

SOURCE Patrimoine canadien

