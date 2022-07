Dès la cérémonie d'ouverture des Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022, Équipe Canada est prête à ajouter un chapitre à l'histoire sportive du pays.

GATINEAU, QC, le 28 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La cérémonie d'ouverture des Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 se déroule aujourd'hui, et les athlètes canadiens sont prêts. Ils ont fait preuve de persévérance et se sont entrainés intensivement en vue de cette compétition.

Félicitations à Maude Charron (haltérophilie) et à Josh Cassidy (para athlétisme), qui ont été nommés porte-drapeaux. En plus d'être des athlètes incroyables dans leur discipline respective, ils sont des sources d'inspiration pour les jeunes dans tout le pays.

Composée de 280 athlètes qui représenteront le pays dans 20 disciplines sportives, dont 9 du côté parasport, dans 13 épreuves mixtes et dans le plus grand nombre d'épreuves que jamais auparavant pouvant mener à des médailles pour les femmes, Équipe Canada est prête à participer à la cérémonie d'ouverture des jeux les plus inclusifs dans l'histoire des Jeux du Commonwealth.

La détermination des athlètes et leurs efforts soutenus leur ont permis de se hisser parmi les meilleurs. Le gouvernement du Canada appuie leur quête d'excellence. Ces jeux témoignent de la fierté, de la force mentale et de la résilience de nos athlètes, mais aussi de celles de leurs famille, amis et communautés qui les ont soutenus dans leur parcours. Nous sommes également fiers des entraineurs et du personnel de soutien qui veilleront au bien-être de nos athlètes.

Les Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022, qui accueilleront plus de 5 000 athlètes et officiels d'équipe provenant de 72 pays et territoires du Commonwealth, sont un rappel de l'importance du sport, des avantages que procurent les Jeux et des possibilités infinies au chapitre de l'inclusion. Je souhaite la meilleure des chances à tous les membres d'Équipe Canada!

Allez, Canada!

